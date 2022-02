Nejlepší základy pro luxusní domácí jednohubky. Tyhle byste měli znát

Když čekáte hosty, připravte něco moc dobrého. Základem vašich jednohubek může být opečená bageta, kousek foccacie nebo slaný krekr. Nebo si upečte základy z těsta, recepty jsou tady.

Listové těsto

Máte-li dost času a chuť, udělejte si ho doma sami, ale nikdo vás vařečkou neplácne, když použijete vaše oblíbené kupované.

Potřebujete:

200 g listového těsta a vejce na potření

Listové těsto rozválejte na vyšší obdélník a vykrájejte z něj kolečka (nebo čtverečky či jiný tvar). Potřete je vejcem a pečte v troubě předehřáté na 200 °C asi 15 minut dozlatova. Pak je nechte zchladnout. Můžete také z menší části těsta vykrájet plná kolečka a z větší části kolečka s vykrojeným středem, a vytvořit z nich elegantní košíčky. V tom případě požijte plné kolečko jako základ, potřete ho vajíčkem a navrstvěte nahoru jedno až tři kolečka bez středu, každý díl vždycky potřete vejcem. V teple trouby košíčky vyskočí a bude je možné plnit.

Křupavé won ton

Budete ho asi znát z asijské kuchyně. Koupit se dá mražené, ale jednoduše ho vyrobíte doma, recept je na konci článku.

Potřebujete:

100 g těsta won ton a olej na potření

Rozkrájte těsto na malé čtverečky. Ty rozložte na plech vyložený pečicím papírem nebo jimi vyložte muffinovou formu, kterou jste předem vytřeli olejem. Těsto lehce potřete olejem a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi pět minut dozlatova.

Bliny jsou oblíbené zejména v kuchyních slovanských zemí Zdroj: Profimedia.cz

Bliny

Tohle je naopak těsto tak slovanské, že víc ani být nemůže. Od pradávna z něj Slované vykrajovali kolečka jako symbol slunce pro jeho oslavy.

Potřebujete:

200 g pohankové mouky, 250 ml vlažného mléka, 1 lžíci sušeného droždí, lžičku krupicového cukru, 1 vejce a rostlinný olej na smažení

Droždí a cukr rozmíchejte v mléce a nechte vzejít, trvá to asi deset minut. V míse smíchejte mouku a sůl a přidejte žloutek a vzešlý kvásek. Promíchejte. Bílek vyšlehejte dotuha a jemně ho vmíchejte k těstu. Zakryjte utěrkou a nechte asi 15 až 30 minut na teplém místě kynout. Hotové těsto bude jiné než klasické lívancové, trochu se táhne. V pánvi rozpalte olej, lžící do něj sázejte těsto a vytvořte malé lívanečky, které opečte z obou stran dozlatova. Z receptu vyjde asi pětatřicet kusů, co nespotřebujete, zamrazte, však se vám budou někdy hodit.

Těsto won ton

Potřebujete:

300 gramů hladké mouky, vejce, čtvrt hrnku vody a sůl

Smíchejte vše do koule a na podložce ji hněťte tak dlouho, dokud nemáte pružné nelepkavé těsto. Podle potřeby přidávejte vodu nebo mouku. Pak těsto přikryjte fólií a nechte ho hodinu odležet. Po hodině ho rozdělte na čtvrtinu a vyválejte na co nejtenčí plát. Zbytek těsta nechte mezitím přikrytý, aby neztvrdlo a neoschlo. Během vyvalování těsta váleček i pracovní plochu podsypávejte kukuřičným škrobem. Těsto můžeme hned použít nebo dát do mrazáku. V tom případě si ho i nakrájejte a každý plátek posypte kukuřičným škrobem, než je dáte na sebe.

Další ověřené recepty najdete v časopise Kreativ.

Kreativ Zdroj: Kreativ.cz

Zdroj: Časopis Kreativ