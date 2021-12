S Těsto na francouzské palačinky: od našeho se liší jedinou ingrediencí.

Víte, jak se dělají francouzské palačinky zvané crêpes? Proč jsou palačinky palačinkami a kde se vzal recept na jejich přípravu? Těsto se v mnohém neliší, a přece jsou francouzské crêpes a naše palačinky jiné.

Francouzské palačinky chutnaly i hraběti Esterházy

Palačinky nejsou crêpes a vlastně jimi ani nikdy nebyly. Když začal palačinky smažit šéfkuchař Francisco Palaccini, který patřil k výpravě Pála hraběte Esterházy na francouzský dvůr Ludvíka XIV, nechal se crêpes jen inspirovat. Lahodné tenoučké placky ochucené jen cukrem a přelité lžicí koňaku mu sice ve Francii zachutnaly, ale když se rozhodl pokrm připravit sám, vnesl do receptu vlastního génia.

Klasické francouzské palačinky jsou tenoučké, jemné a většinou jen pocukrované. Zdroj: Shutterstock.com / CheDima

Těsto na palačinky nebylo stejné jako na ty francouzské

Palaccini receptem na francouzské crêpes nedisponoval. Během cesty do Francie si měl jen vyzkoušet nové chutě a zakusit pověstnou francouzskou kuchyni, aby mohl pro hraběcí tabuli vařit vybraná a v kraji neznámá jídla. Když po návratu zpět do Uher rumunský rodák Palaccini pokrm připravil, zdál se mu příliš obyčejný, a tak jej vylepšil marmeládou a šlehačkou. Mnohem praktičtější složení na čtvrtky také zavrhl a raději o poznání tlustší placku smotal do ruličky. Ano, právě díky Palaccinimu máme palačinky a děti pobryndané sladkou marmeládou, která druhou stranou palačinky vytéká.

Mezi palačinkami a crêpes je jen nepatrný rozdíl

A kteráže ingredience se ve francouzské verzi receptu liší? Je to rozpouštěné máslo, ale nejen to stojí za odlišnou chutí. V crêpes je jiný poměr surovin, smaží se jen na nepatrně máslem vymaštěné pánvi, na kterou se lije jen tolik těsta, aby vznikla tenoučká placka. Nejobyčejnějším dochucením je skutečně jen cukr. Francouzi si samozřejmě dopřávají různých náplní a fantazií nešetří, nicméně nejčastěji sáhnou jen po dóze s cukrem.

Díky Palaccinimu máme palačinky a děti pobryndané sladkou marmeládou. Zdroj: Carmen Steiner / Shutterstock.com

Jak připravit francouzské palačinky?

Budte potřebovat:

½ kila mouky

1 litr mléka

špetku soli

250 g krystalového cukru

3 vejce

kousek másla do těsta a další na smažení

Postup:

Těsto na francouzské palačinky připravíte smícháním mouky, cukru, soli a vajec s troškou mléka, tak abyste napřed pořádně rozmíchali všechny hrudky a vzniklo hutné těsto. Když je hmota hladká, přidejte rozpuštěné máslo a zbytek mléka, čímž jej naředíte do požadované konzistence. Hotové krémové těsto se doporučuje nechat odležet asi hodinu, než se vrhnete na smažení palačinek. Na potírání pánvičky si běžně Francouzi jen ukrojí kostečku másla, napíchnou ji na špičku dlouhého nože a krátce a rychle povrch pánve potřou. Rozhodně vám ale nic nebrání v rozpuštění másla v hrnku či misce a potírání pánve silikonovou mašlovačkou.

Dobrou chuť!

Palačinky nemusí plavat v oleji. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Zdroje: https://www.lidovky.cz, https://reflex.cz