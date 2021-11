Základní těsto na lívance: Kynuté i z prášku. Jak ho udělat skvělé a bez hrudek?

Podzim a zima jsou měsíce, kdy déle spíme, trávíme většinu času doma a více také samozřejmě jíme. Není nic příjemnějšího, než si dopřát ráno s rodinou bohatou lívancovou snídani s kakaem či šálkem horkého čaje a přitom pozorovat déšť za okny. Jak si připravit ty nejlepší lívance?

Lívance jsou oblíbeným sladkým jídlem, které se u nás nejčastěji jí k snídani, ale spousta lidí si ho připravuje i k večeři. Spolu s palačinkami patří lívance mezi nejoblíbenější dětská jídla, která si každý může doladit dle své fantazie. Je libo marmeládu, nutelu, zakysanou smetanu nebo třeba pribiňáček? Posypat ovocem či cukrem? Vyzkoušejte některý z našich receptů a rozhodněte se, který si zítra ráno připravíte!

Nejprve si ale pojďme říci pár triků, jak mít lívance vždy lehké, nadýchané a snadno stravitelné.

Nejdůležitější je těsto bez hrudek

Nejdůležitější je mít těsto bez hrudek, čehož docílíte správným použitím metličky. Na lívance je přeci jen hustší těsto než na palačinky, tudíž je nutné, aby bylo opravdu jemné. Pomocí metliček těsto hrudek snadno a efektivně zbavíte.

Aby se lívance nepřipalovaly, přidejte do těsta tuk, stačí dvě lžičky a uvidíte ten rozdíl. Použít můžete máslo, slunečnicový nebo kokosový olej. Důležitý je i správný výběr pánvičky. Ideální je lívanečník nebo alespoň rovná pánev. Na zahnuté či zkroucené pánvi se vám lívance zcela jistě potrhají.

Lívance s banánem a javorovým sirupem. Zdroj: MSPhotographic / Shutterstock.com

Obracejte lívance opatrně

Lívance jsou křehké, proto je obracejte opatrně. Vždy je smažte na troše tuku a ten dejte na pánev vždy, než tam nalijete těsto. Lívanečník musí být rozpálený na střední teplotu, není totiž jen tak lívanec propéct i uvnitř, aby nebyl na povrchu spálený. Tomu zamezíte, když lívance přiklopíte pokličkou. Lívance obracejte až ve chvíli, kdy je horní strana matná a těsto není tekuté.

Pojďte si připravit několik druhů lívanců, na kterých si pochutná celá rodina, ať už holdujete klasice nebo zdravé stravě.

Banánové lívance pro děti

Suroviny:

4 banány

150 g hladké mouky (může být špaldová či pohanková)

100 ml mléka (může být kokosové či ovesné)

2 vejce

1 lžičku prášku do pečiva

trochu oleje na smažení

ovoce, cukr, med, čekankový sirup, tvaroh, zakysanou smetanu, jogurt nebo ovoce na ozdobu

Postup:

Do mixéru nalijte mléko, přidejte na kousky nakrájené banány a vše rozmixujte. Do mísy nasypejte mouku smíchanou s práškem do pečiva, přilijte rozmixované banány a promíchejte metličkou do hladkého těsta. Pánev nebo lívanečník vymažte olejem a smažte lívance. Servírujte teplé nebo vychladlé a ozdobte podle chuti a fantazie.

Ovesné lívance pro maminku

Suroviny:

120 g ovesných vloček (můžete je předem rozsekat v mixéru)

500 ml kravského nebo ovesného mléka

200 g hladké špaldové mouky

1 až 2 vejce

2 lžičky prášku do pečiva

špetku soli

Postup:

Ovesné vločky zalijte teplým mlékem a nechte asi dvacet minut odstát, aby vločky nasákly tekutinu. Pak přisypejte mouku s práškem do pečiva, přidejte vejce a vymíchejte těsto. Na tukem vymazané pánvi nebo v lívanečníku smažte lívanečky. Na talíři ozdobte, jak si ratolesti budou přát. Skvěle chutnají s džemem a šlehačkou, horkými malinami, skořicí smíchanou s cukrem nebo třeba s mascarpone a ovocem podle chuti.

Klasické kynuté lívance pro tatínka

Suroviny:

260 g hladké mouky

25 g droždí

2 lžíce cukru

350 ml teplého mléka

špetku soli

povidla, marmeláda, tvaroh, cukr nebo javorový sirup na ozdobu

Postup:

Do mísy nalijte trošku teplého mléka a rozmíchejte v něm rozdrobené droždí s cukrem. Nechte vzejít kvásek. Do druhé mísy nasypejte mouku se špetkou soli, přilijte vzešlý kvásek a dolijte zbytek mléka. Promíchejte metličkou a nechte těsto asi půl hodiny kynout. Pečte lívanečky na suché teflonové pánvi nebo v lívanečníku. Podávejte s povidly, oslazenou tvarohovou pěnou nebo šlehačkou.

Lívance můžeme připravit i na pánvi. Zdroj: Dean Drobot / Shutterstock.com

Nekynuté lívance s práškem do pečiva

Suroviny:

150 g bílého jogurtu (1 kelímek)

350 ml mléka

2 vejce

1 vrchovatá lžíce másla

250 g hladké mouky

6 g prášku do pečiva (1/2 sáčku)

pár kapek oleje na smažení

Postup:

Do misky odvažte mouku, přisypte prášek do pečiva a promíchejte metličkou. Tím se mouka zároveň nakypří, takže ji vlastně ani nemusíte prosívat. Tuhle fintu si klidně zapamatujte pro další ranní experimenty u plotny. Máslo rozpusťte. Ve druhé misce nebo v kuchyňském plastovém šejkru smíchejte jogurt, mléko, vejce a rozpuštěné máslo. Tuto tekutou směs nalijte k mouce a metličkou krátce promíchejte. Rozehřejte velkou, ideálně nepřilnavou pánev. Jakmile je horká, potřete ji trochou oleje. Malou naběračkou na ni přeneste trochu těsta a vypouklou stranou naběračky těsto rozetřete na velikost zhruba 6-7 cm. Tak pokračujte, až zaplníte celou pánev malými lívanečky. Nyní můžete pozorovat, jak se těsto trochu nafukuje a vznikají v něm bublinky, které posléze na povrchu praskají. Jakmile je spatříte, je čas na podebrání a otočení lívanečků a bleskové dopečení i po druhé straně. Až zezlátnou na otočené straně, vyjměte je ven. Pokračujte, dokud nespotřebujete všechno těsto. Podávejte s výběrem džemů a zavařenin z vaší lednice.

Na video, jak správně připravit lívance, se podívejte zde:

