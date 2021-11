Základní těsto na palačinky: Většina lidí ho dělá špatně. Toto je správný recept

Příprava palačinek se na první pohled může zdát nesmírně snadná, ne vždy tomu tak ale skutečně je. Nejčastějším problémem je špatná konzistence těsta, v důsledku které se palačinky na pánvi trhají, nelze je otočit anebo se rychle připalují. Všem úskalím lze ale velmi jednoduše předejít. Stačí se držet rad a tipů od profesionálů.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, fresh.iprima.cz, jenzeny.cz

Palačinky patří k těm nejlepším pokrmům, jaké česká kuchyně nabízí. A to nejen díky rychlosti, s jakou jsou hotové, ale také kvůli možnosti je připravit jak nasladko, tak na slano. Nejchutnější jsou ty správně tenké, jemné a hladké. A právě takové palačinky se většinou podaří vykouzlit jen těm zkušenějším kuchařům. Důležitou roli v přípravě těchto placek hraje hned několik faktorů. Jde o konzistenci těsta, správnou teplotu při smažení i povrchu pánve, na kterém palačinky připravujete.

Palačinky lze připravit nasladko i na slano. Zdroj: Oksana Shevchenko / Shutterstock.com

Nejlepší těsto na palačinky

Těsto na palačinky se skládá jen ze čtyř surovin – z mléka, mouky, vejce a špetky soli. Je tak akorát tekuté a krásně hladké bez moučných hrudek. S tím může pomoci i síto. Ještě předtím, než smícháte suché suroviny s těmi mokrými, začněte tím, že si do větší mísy prosejete mouku a smícháte ji se špetkou soli. Stejně tak se vyplatí napřed vyšlehat vejce s mlékem a směs následně postupně a za stálého míchání přilévat k mouce se solí.

Mouku volte hladkou. V krajním případě lze použít i polohrubou, avšak s tou se těsto nikdy na pánvi dobře nerozlije a bude se s ním i hůře manipulovat. Jistě jste si v mnoha receptech všimli, že se doporučuje nechat těsto po vymíchání alespoň půl hodiny odpočívat. Jde o to, že mouka potřebuje jistý čas na to, aby nabotnala. Tento krok tedy nikdy nepřeskakujte.

Mnozí do těsta na palačinky přidávají také cukr. Zde je vhodné se zamyslet nad tím, zda těsto cukr skutečně potřebuje. Přece jen, připravujete-li sladkou verzi palačinek, jejich náplň bude sama o sobě sladká. Doslazovat těsto tedy rozhodně nutné není. Cukr v těstě navíc během smažení rychleji karamelizuje. V důsledku toho je pak mnohem jednodušší palačinky připálit.

Nejlepší palačinky jsou krásně tenké a lehoučké. Zdroj: Shutterstock.com / CheDima

Pánev na palačinky

Na smažení palačinek se pochopitelně nejvíce hodí pánve s nízkými okraji. Rozhodující je ale také materiál, ze kterého je pánev vytvořena. Nejlepší je nerezová pánev. Přestože se může zdát, že právě na nerezové pánvi se bude těsto nejvíce přichytávat, opak je pravdou. Nerez se na smažení palačinek hodí vůbec nejvíce. Těsto se na něm krásně rozlije a rovnoměrně opeče. Pokud však doma nemáte nerezovou pánev, není zcela nutné do ní investovat jen kvůli palačinkám.

Častou otázkou je také to, na čem palačinky smažit. Na olej a máslo tentokrát zapomeňte a sáhněte po starém dobrém sádle.

Recept na úžasné a jemné palačinky

Budete potřebovat:

250 ml mléka

140 g hladké mouky

2 vejce

špetka soli

sádlo na smažení

Postup:

Mouku si prosejeme do větší mísy a smícháme se špetkou soli. V jiné nádobě si rozmícháme vejce s mlékem a tekutou směs pomalu a hlavně za stálého míchání začneme přilévat do směsi suché. Ve finále všechno dohromady řádně promícháme a mísu s těstem vložíme asi na třicet minut do chladničky.

Poté si na pánvi (ideální nerezové) rozehřejeme asi půl lžičky sádla, které následně po pánvi rozlijeme tak, aby pokrývalo celé její dno. Až bude pánev dostatečně horká, nalijeme do ní jednu malou naběračku těsta a okamžitě začneme s pánví hýbat na všechny strany, aby se těsto dobře rozlilo. Stáhneme plamen na polovinu a smažíme palačinku z obou stran. Obdobným způsobem smažíme všechny palačinky, dokud nevyčerpáme všechno těsto. Podáváme se sladkou či slanou náplní.