Nejlepší domácí těsto na pizzu krok za krokem: správné, rychlé a jednoduché

Pizza patří mezi nejoblíbenější jídla vůbec. Její výhoda tkví především v tom, že si na ní pochutná každý. Ať ten, koho láká kombinace různých druhů sýrů, milovník salámů či klobás, ale také vegetarián. Připravte si vynikající těsto na pizzu.

Na večeři, oběd, ale také na snídani. Pizza je univerzální jídlo, které se dá přirovnat k našemu chlebu s oblohou z různých ingrediencí. Historie této pečené pochoutky se začíná s největší pravděpodobností psát už v dobách Perské říše. Vojáci císaře Daria Velikého (521 – 486 př. n. l.), kteří bojovali u Atticy, si pekli chlebové placky na svých štítech, potírali je olivovým olejem a jedli je se sýrem a datlemi. Za první originální pizzu je však považována ta, která se pekla v Neapoli někdy v 17. století. Nejdřív ji jedli chudí, pak se začala prodávat jako „street food" a poté začaly vznikat krámky nazývané „pizzerie“. Zmínka o místní lahůdce se donesla až k uším neapolského krále Ferdinanda Bourbonského. Ten porušil dvorní etiketu a vydal se do jedné z proslulých pizzerií. Od té doby se krámky staly módním místem. Někdy kolem roku 1830 se v Neapoli otevřely již první restaurace, kde si mohli lidé sednout a pizzu si v klidu vychutnat. O světový věhlas tohoto jídla se zasloužili především italští přistěhovalci v USA, američtí vojáci a celebrity italského původu.

Chuť pizzy

O originální neapolské pizze se tvrdí, že se peče pouze jednu minutu v peci na dřevo při teplotě 500 °C. Avšak, málokdo má doma v kuchyni italskou zděnou pec. Proto se připravte na to, že pizza z trouby nebude vonět a chutnat tak, jako lahůdka z pizzerie. I v domácích podmínkách však těsto potřebuje jednu věc, a tou je vysoká teplota. Proto troubu předehřejte na co nejvyšší teplotu, obecně tedy na 250 °C. Čím vyšší teplota, tím kratší dobu se bude pizza péct a tím lépe bude chutnat.

Těsto na pizzu

Výhodou domácí pizzy je, že si ji můžete obložit vším, co máte rádi. Navíc za cenu jednoho kousku z restaurace si upečete večeři pro celou rodinu nebo návštěvu. Lahodné těsto také můžete využít k přípravě chleba Foccaccia. Na 7 kousků pizzy nebo pečiva budete potřebovat 1 ks čerstvého droždí, cca 600 ml teplé vody, 1 polévkovou lžíci cukru, 5 polévkových lžic olivového oleje, 3-4 polévkových lžic 2 % bílého jogurtu, 1 čajovou lžičku soli a 1 kg hladké mouky, nejlépe typu 00.

Těsto na pizzu - příprava

Nejdřív si připravte kvásek. Droždí rozmělněte mezi prsty do misky, přidejte cukr a asi 100 ml teplé vody. Zamíchejte a nechte 5-10 minut odpočívat, aby se začaly tvořit bublinky. Kvásek vlijte do větší mísy, přidejte k němu olivový olej, jogurt a půl litru teplé vody. Zamíchejte, aby se ingredience spojily. Do mouky zamíchejte sůl a nasypejte ji postupně do tekuté směsi. Vymíchejte těsto a přesuňte ho na pomoučený vál. Pokud se hodně lepí, přidejte k němu ještě asi 100 g hladké mouky. Těsto válejte rukama tak, že jeden konec bochánku přitlačíte dlaní směrem dolů a do středu. Jakmile bude těsto dokonale hladké a propojené, vytvarujte z něho kouli a vložte ho do mísy vymazané trochou olivového oleje. Povrch těsta také pomažte olejem, aby neosychalo. Překryjte potravinovou fólií a nechte kynout v teple přibližně 30 minut. Těsto by mělo zdvojnásobit svou velikost.

Italská pizza

Na jednu pizzu budete potřebovat 250 g těsta. Nachystejte si plech a váhu. Z těsta vytvarujte stejné bochánky a ty položte na plech. Kuličky opět natřete olejem. Nechejte mezi nimi dostatečně velké mezery, aby se neslepily dohromady. Plech přikryjte fólií a těsto nechte ještě 15 minut kynout. Poté z bochánků vytvarujte jednotlivé placky a naaranžujte na ně vaše oblíbené ingredience. Pizzu pečte na 250 °C přibližně 5 minut.

Zdroj: www.regiony.rozhlas.cz