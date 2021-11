Základní těsto na štrúdl: Rychlé, levné, vynikající a nedá se zkazit

Na lahodný štrúdl, který voní po sladkých jablkách, skořici a rozinkách, se těší snad celá rodina. Jeho základ tvoří jemné tažené těsto, které s něžností milence objímá ovocnou náplň. První den je křupavější a druhý vláčnější. Třetího dne se většinou závin nedočká. Jak má vypadat těsto na štúdl?

Závin patří mezi tradiční dezerty a dalo by se říct, že každá hospodyňka má svůj osvědčený recept. Nejčastěji se plní jablky. Lahodný je však také s tvarohem nebo mákem. Velkou oblibu si také získala slaná varianta. Traduje se, že jablečný štrúdl neboli Apfelstrudel má své kořeny v Rakousku. Pokud ale chceme být přesní, musíme jít ještě dál, až do divokého Turecka a Maďarska. Tažené těsto, které tvoří základ závinu, vzniklo z těsta, jež se nazývalo filo. Z tohoto těsta se připravuje také turecká baklava. Když Turci prováděly válečné nájezdy do Maďarska, vozili si své kuchaře a pekaře. Pak už stačilo málo a maďarské hospodyňky recept na tenké těsto odkoukaly. Postupem času jej obohatily o řadu chutných náplní. A jelikož není z Maďarska do rakouských zemí daleko, jablečný závin se ve Vídni stal po Sachr dortu druhým nejoblíbenějším dezertem. Milovníci sladkého pak jablečný štrúdl s radostí povýšili na „svůj".

Tažené těsto

V dnešní době většinou připravujeme štrúdl z kupovaného listového těsta nebo se využívá kynuté těsto. Skutečným králem mezi těsty na závin je však tažené. Říká se, že by mělo být tak tenké, aby se přes něj daly číst noviny. Proto se ho většina hospodyněk bojí. To však není třeba, zkuste recept na tažené těsto, které je nejen lahodné, ale také levné a jednoduché na přípravu.

Skutečným králem mezi těsty na závin je tažené těsto.. Zdroj: Nomad_Soul/Shutterstock.com

Tahat nebo válet

Tažené těsto by se mělo do své placaté podoby vytahovat rukama. Pokud si však nevěříte, nebojte se použít klasického pomocníka - váleček. Dávejte si však pozor. Na váleček příliš netlačte, aby se těsto nepřilepilo na podložku. Pokud si přesto chcete tažení vyzkoušet, postupujte od středu po okraj. Kus těsta si přidržte rukou a druhou ho vytáhněte směrem ven. Roztrhne-li se, nevěšte hlavu. Jednoduše si ukrojte kus záplaty a pokračujte v práci dál.

Těsto na štrúdl

Na základní tažené těsto budete potřebovat 380 g hladké mouky, 125 ml teplé vody, 2 lžičky změklého másla, sádla nebo 2 lžíce oleje, lžičku citrónové šťávy, 1 velké nebo 2 malé vejce a špetku soli. Na potření si rozpusťte asi 100 g másla.

Tažené těsto

Vezměte si mouku, udělejte do ní důlek a přidejte sůl, citrónovou šťávu, vodu, sádlo či olej nebo máslo a vejce. Těsto zpracujte rukama na válu. Mělo by být vláčné, proto se nebojte, v případě potřeby, přidat ještě trochu vody. Těsto zpracovávejte přibližně 15 minut. Poté ho rozdělte na dvě půlky a vytvořte z nich bochánky. Na 30 minut je dejte odpočívat na teplé místo. Mezitím si můžete připravit náplň.

Těsto na utěrce

Tradiční tažené těsto se zpracovává na utěrce. Čistou látku si dejte na vál a posypejte ji moukou. Bochánek nejdřív rozválejte válečkem a poté ho tahejte ručně. Snažte se vytvořit tenký obdélník, jež je po celé ploše stejně vysoký. Poté ho pomažte maslem. Nyní už je těsto připravené k plnění. Závin rolujte pomocí utěrky. Hotovou nohavici opatrně přesuňte na plech a opět potřete máslem. 5-10 minut pečte na 200 stupňů Celsia. Poté teplotu stáhněte na 180 °C a pečte 40-45 minut. V polovině času štrúdl opět namažte tukem. Hotovou nohavici vytáhněte z trouby, opět aplikujte máslo a přikryjte na 10 minut navlhčenou utěrkou. Těsto krásně zvláční.

