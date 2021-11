Proč nekyna těsto? Chyby můžete udělat čtyři. Pokud je znáte, povede se vždy

Kynutí těsta není nic zázračného, a přece nás pěkně nadýchaný bochníček schovaný v míse pod utěrkou potěší. Víte, co s těstem, když nekyne? Jak kynutí těsta podpořit?

Kynutí pomocí droždí není to stejné jako s kypřicím práškem

To jak a zda vůbec těsto kyne, je souhrou několika podmínek. Vždy se vyplatí dodržovat postup a správné množství ingrediencí. Zatímco vaření jde dobře i od ruky, u pečení je potřeba být důkladní a vše raději dobře odměřit. Pokud mluvíme o kynutí, pak tím myslíme především kynutí za pomoci kvasnic neboli droždí, případně kvásku. Podobný efekt má i soda nebo prášek do pečení, ale ty se používají v jiných případech. Fungují podobně, ale ne stejně. Základem úspěchu u pečení s práškem či sodou není probuzení kvasinek, ale chemická reakce jedlé sody čili hydrogenuhličitanu sodného s tekutinou.

Dobře nakynuté těsto je poznat na první pohled. Ve skleněné míste můžete vidět i bublinky. Zdroj: Natallia Harahliad / Shutterstock.com

Na kynutí musí být kvalitní droždí

Základem dobrého kynutí pomocí kvasnic je kvalitní droždí. I droždí stárne, ať už je ve formě měkké kostky, kterou je nutné skladovat v lednici, nebo je sušené v sáčcích. Pokud vám těsto nekyne, zkontrolujte datum spotřeby, ideálně kontrolujte trvanlivost kvasnic vždy před použitím. Jestliže jste už prošlé droždí použili, můžete si rozmíchat ve vodě s cukrem novou dávku a zkusit ji dodatečně zapracovat do těsta. Ale už to nebude ono. Porušíte tím poměry ingrediencí v receptu.

Droždí čili kvasnice jsou živé organismy. Zdroj: Fascinadora / shutterstock.com

Těsto nedělejte od oka, může špatně kynout

Aby došlo ke kynutí, musí poměry surovin zůstat zachované, tak jak jsou uvedené v receptu. Nejideálnějším způsobem je vše vážit. Odměřování na hrnky už je méně precizní, ale také přijatelné. Od ruky raději nic nepečte. Nejčastějším problémem při nedostatečném kynutí, je malé množství mouky. I od pohledu poznáte, zda je těsto příliš řídké. Znovu zkontrolujte recept, zda jste něco nepřehlédli nebo nepoužili špatnou odměrku. Pokud máte za to, že je těsto řídké, přidejte zhruba čtvrt hrnku. Kynutí může být zpomalené také kvůli špatnému množství cukru nebo soli.

Teplota je pro kynutí těsta velmi důležitá

Také teplota v místnosti může být problém. Kvasnice jsou živé a k tomu, aby se proces započal, potřebují dostatečné teplo. Proto se dává těsto kynout například do chladnoucí trouby, na topení nebo do jiného teplého koutu kuchyně. Nejlépe kyne těsto pod utěrkou, nezapomeňte na ni. Pokud vám připadá poměr surovin i kvalita droždí dobrá, přesuňte těsto do tepla a uvidíte, zda začne kynout lépe.

Ke kvalitnímu pečivu je třeba dobře vykynuté těsto. Zdroj: A_Lein / Shutterstock.com

Kynutí těsta nelze uspěchat

Doba kynutí je také důležitá. Zatímco prášek do pečení vytvoří díky chemické reakci bublinky v těstu téměř okamžitě, droždí si dává s kynutím načas. Na kynutí musíte mít dost času, začněte s přípravou kynutého těsta raději dříve než později. Navíc se u některých receptů nakynuté těsto takzvaně strhne (propracuje) a nechá se kynout znova i několikrát. Čas u kynutí ničím neošidíte.

