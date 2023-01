Tohle dělala moje babička s válečkem, aby se na něj nelepilo těsto. Funguje to

Pro mnohé z nás může být velmi nepříjemnou záležitostí, když se nedaří těsto správně vyválet. Lepí se na váleček, trhá se a zkrátka nedrží na svém místě. Vyzkoušejte následující fígle a už se nebudete muset rozčilovat z nepovedeného vyváleného plátu!

Naše babičky si dokázaly poradit s těstem, které se lepilo a trhalo. Měly na to hned několik triků, které zaručeně fungují! Vyberte si mezi nimi i vy a problémy s potrhaným těstem hoďte za hlavu. Možná vás to překvapí, ale válení těsta jde i jinak, bez mouky.

S válečkem do mrazáku

Jednoduchá finta, která vám usnadní práci s vyválením těsta, je vložit váleček na hodinu do mrazáku. Stejně tak nápomocné je i to, když dáte těsto zchladnout do lednice. Odležení těsta v lednici je ve většině receptech zmiňováno, a právě tento úkon má na starost, že se těsto nepřilepí na váleček. Pokud s ním pracujete déle, například při pečení lineckého, tak zbylé odkrojky rovněž dejte na chvíli do lednice, tím zamezíte nepříjemnému přilepování na váleček.

Příliš mnoho mouky vám problém s vyválením nevyřeší. Zdroj: Profimedia

Jestliže jste to vždy řešili přidáním mouky, jistě vám poslední zbytky těsta už ani nešly vyválet. Sice se nelepilo, ale na druhou stranu nedrželo pohromadě. To má za následek příliš velké množství mouky v těstě.

Natřete váleček olejem

Aby se těsto nelepilo na váleček, postačí sáhnout do kredence, kde máte uchovaný olivový nebo rostlinný olej. Ten zajistí, že se na váleček nic nepřilepí, a dokonce ani na pracovní desku. Kápněte jednu lžičku oleje na váleček a rozetřete ho štětcem do všech zákoutí. Proveďte tak pár hodin předtím, než ho budete potřebovat. Díky tomu se olej stihne vsáknout do dřeva, čímž krásně a snadno zajistíte nepřilnavost těsta.

Těsto mezi fóliemi

Tento trik je skvělý především pro ty, kteří si nechtějí ušpinit linku. Jednoduše vezměte dva kusy potravinářské fólie nebo pečicího papíru a mezi ně vložte kus těsta. Poté těsto klasicky vyválejte. Uvidíte, že neuděláte žádný nepořádek kolem a ani se těsto nepřilepí na váleček.

Čistý váleček skladujte mimo sluneční světlo na chladném místě. Zdroj: elena moiseeva / Shutterstock.com

Čištění válečku

Důležité je, abyste po práci s těstem váleček vždy řádně vyčistili. Nejdříve vezměte suchý kartáček a zbavte váleček všech nečistot. Poté ho opláchněte pod tekoucí vodou a pomocí čisticího prostředku a kartáčku váleček dostatečně dočistěte. Nikdy byste však váleček neměli dávat do myčky, ani nechávat ho dlouho ve vodě. Nakonec váleček osušte čistou utěrkou a před uskladněním ho nechte pár hodin vyschnout.

