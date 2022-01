Velejemný těstovinový salát s tuňákem: Čím méně surovin, tím je lepší

Pojďte si po prosincovém hodování odlehčit jídelníček. Prospěje to nejen vašemu tělu, ale i vaší duši. Budete mít dozajista lepší pocit, že nepřetěžujete celý organismus zpracováním těžkého a tučného jídla. A hlavní výhoda? Těstovinový salát s tuňákem zvládne hravě připravit každý a zdravý chutný pokrm můžete během chvilky servírovat na stůl.

Těstovinový salát je obecně skvělým a rychlým pokrmem pro celou rodinu. Ať už patříte mezi nezastavitelné jedlíky, hubnete, anebo chcete, aby děti snědly více zeleniny, ve všech případech uspějete. Uvidíte, že se ve výsledku budou všichni strávníci olizovat až za ušima a tetelit se blaženým výrazem.

Salát jako hlavní jídlo

Aby salát správně zasytil a dodal tělu potřebné živiny včetně vitamínů a minerálů, měl by obsahovat čtyři základní složky. Zeleninu, sacharidy, bílkoviny a zdravé tuky. A vše završí dokonalá zálivka, která salát dochutí a dodá mu ten správný šmrnc.

Těstoviny mají rozmanité použití

Těstoviny jsou v kuchyni díky své variabilitě vděčnou surovinou. A v salátu hrají naprosto klíčovou roli. Nejenže zjemní celkovou chuť, ale zároveň dodají objem. Záleží však na jejich kvalitě a dobré přípravě, aby se vám ve výsledku při míchání salátu nerozpadly. Uvařte je, jak se říká, al dente neboli na skus. Zásadním pravidlem kvalitního výsledku je, že 100 g těstovin byste měli vařit v 1 litru vody. Kdybyste dali vody méně, těstoviny by se vám pravděpodobně slepily k sobě. Sůl přidejte těsně před bodem varu. Vždy je lepší vařit těstoviny v nezakrytém hrnci a voda by měla lehce bublat. Po uplynutí doporučované doby, jež je uvedena na obale, těstoviny ochutnejte. Měly by po skousnutí klást zubům mírný odpor. V tento moment uvařené těstoviny slijte. A žádné proplachování studenou vodou!

Maso tuňáka obsahuje nejen tolik potřebný jód, ale i dávku hořčíku, železa, draslíku a vitaminu D. Zdroj: profimedia.cz

Tuňák je skvělou volbou pro vaše zdraví

Maso tuňáka obsahuje nejen tolik potřebný jód, ale i dávku hořčíku, železa, draslíku a vitaminu D. Konzervovaný tuňák má v sobě méně tuku a je úžasným zdrojem bílkovin, ve 100 g masa je jich až 30 g. A další bonus? Tuňákové maso obsahuje i vzácný elastin, který je důležitý pro kvalitu a vzhled vaší pokožky. Patříte mezi ekology? Pak vybírejte při nákupu podle popisky na konzervě a vyhněte se drcenému masu a druhům tuňáka žlutoploutvého a křídlatého, které jsou ohrožené. Raději sáhněte po pruhovaném a ideálně šetrně odloveném tuňákovi na prut vlasec. V nabídce bývá tuňák buď ve vlastní šťávě nebo v oleji a maso může být vcelku (označení na konzervách steak), anebo v kouscích (flaked).

Jak na přípravu salátu?

Budete potřebovat: 250 g těstovin, 2 jarní cibulky,200 g cherry rajčat, 2 až 3 papriky, 160 g tuňáka ve vlastní šťávě, 1/2 citronu, olivový olej, mletý pepř a sůl.

Nejprve uvařte ve vroucí osolené vodě těstoviny a nechte je zchladnout. Pak je promíchejte se lžící oleje. Nakrájejte omytou zeleninu, cibulku na kolečka, rajčata na půlky, papriky na kostky a smíchejte je s těstovinami. Zakapejte citronovou šťávou a přidejte tuňákové maso bez šťávy. Můžete přidat i trošku olivového oleje nebo libovolnou zálivku. Dochuťte solí a mletým pepřem.

Velice dobře se tuňák chuťově pojí i s vejcem uvařeným natvrdo nebo sýrem. Zdroj: shutterstock.com

Další tipy

Pokud máte po ruce pouze tuňáka v oleji, slijte z konzervy přebytečný olej. Salát samozřejmě chutná dobře i s další zeleninou, jako jsou kukuřice nebo hrášek, s olivami nebo fazolemi. Velice dobře se tuňák chuťově pojí i s vejcem uvařeným natvrdo nebo sýrem. Je chutný i s jogurtem, se zakysanou smetanou, majonézou nebo se zálivkou dle vaší chuti. Záleží však na tom, jak moc chcete mít salát dietní. Kreativitě se meze nekladou, protože každý pokrm i recept je originální.

Zdroje: www.jaktak.cz, www.receptyschuti.cz, www.kucharkaprodceru.cz