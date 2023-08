Těstoviny s rajčaty: 3 nejlépe hodnocené světové recepty. U nás je zná málokdo

Co je na těstovinách s rajčaty tak zázračného? Vůbec nic, anebo vlastně všechno. Jednoduché kombinace, čerstvé ingredience a kvalitní suroviny. Nic víc není potřeba. Platí to i pro těstoviny s rajčaty. Přinášíme vám tři nejlépe hodnocené recepty, jak si je připravit, aby byly fantastické.

Nenáročná jídla z těstovin a rajčat

Už jste si možná všimli, že právě italská kuchyně je taková. Jednoduchá a hravá, vystačí si jen s pár čerstvými surovinami a jaká je to bašta nejen pro chuťové pohárky, ale i pro oči. Těstoviny Carbonara nebo Alfredo jsou také velmi prosté, a přitom vyhlášené. Stejně tak to platí pro těstoviny s rajčaty, sýrem a bazalkou, ke kterým nepotřebujete víc než stroužek česneku, olivový olej a sůl. Vaření není komplikované!

Čerstvá rajčata, sýr a pár lístků bazalky

Uvařte těstoviny podle vašeho výběru a nechejte si bokem alespoň naběračku vody, ve které se vařily. Na olivovém oleji osmahněte prolisovaný česnek a než začne tmavnout, přidejte pokrájená čerstvá rajčata. Nechejte je dusit ve vlastní šťávě, až změknou, pak přidejte vodu z těstovin, osolte, přidejte strouhaný parmazán nebo pecorino. Do omáčky přidejte těstoviny, nechejte jen maličko prohřát v horké omáčce a podávejte. Na talíři ozdobte ještě pár lístky bazalky.

Nic víc, nic míň. Stačí rajčata, sýr, česnek a bazalka. Zdroj: Shutterstock

Omáčka z rajčat jak ji dělá Jamie Oliver

Podívejte se na jinou verzi tohoto receptu, ale s ingrediencemi, které jsou konzervované či mražené. Těstoviny s omáčkou z rajčat zvládnete za pár minut jako proslavený britský šéfkuchař a populizátor zdravého jídla Jamie Oliver. Jednoduché a chutné, ale Italům to raději neukazujte.

Salát z těstovin a rajčat

Najdou se však mezi námi i tací, kteří sice rajčata milují, ale ne vařená. I pro ty, kterým se horká kašovitá rajčata protiví, je tu něco. Těstovinový salát ve stylu Caprese je odpověd na otázku, jak použít rajčata bez tepelné úpravy. Tento recept je oblíbený nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech, kde patří k jednomu z nejvyhledávanějších salátů.

Na přípravu budete potřebovat těstoviny dle vašeho výběru, hrnek čerstvě natrhané bazalky, ¼ hrnku nastrouhaného parmezánu, 2 stroužky česneku, půlená cherry rajčátka, asi 120 g mozzarelly krájené na plátky, sůl a pepř. Pokud chcete chuť intenzivnější a milujte například pesta, přidejte také ¼ hrnku piniových oříšků.

Do mísy dejte uvařené těstoviny společně s půlenými rajčaty a mozzarellou. Veškeré ostatní ingredience dejte do mixéru a nechejte zpracovat do hladké pasty, respektive pesta. Do mísy přidejte i pesto. A je hotovo. Zlehka vše promíchejte, dejte do lednice na půl až třičtvrtě hodiny vychladit a servírujte.