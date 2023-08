Cuketová omáčka podle Meghan Markle: Takhle ji k těstovinám chystá vévodkyně

Nechte se inspirovat královskou kuchyní a pojďte si připravit těstoviny s cuketovou omáčkou podle Meghan Markle. Recept je jednoduchý, jen potřebuje ten správný čas.

Manželka britského prince Harryho Meghan Markle, matka prvorozeného syna Archieho a krásné dcery Lilibet je kromě jiného značně populární i díky svému vztahu k jídlu a svým kulinářským dovednostem. K jejím oblíbeným pokrmům patří cuketové těstoviny s velkou porcí parmezánu. Pojďte tedy využít momentální úrodu cuket a nechte se inspirovat večeří monarchů.

Na přípravu cuketových boloňských těstoviny Meghan Markle se podívejte na tomto videu:

Cukety nade vše

Momentálně je cuket kolem nás mnoho nejen v obchodech, ale i u farmářů a stále dozrávají i všem pěstitelům na zahrádkách. Pokud už nevíte, jak je zpracovat, zkuste občerstvit vaši výbavu receptů o jeden nový. Jistě nebudete litovat, samotná příprava je snadná a nic moc k ní nepotřebujete, snad jen čas, abyste dosáhli dokonalého výsledku a chuti.

K přípravě budete potřebovat dle počtu strávníků 4 až 5 větších cuket. Zdroj: YouTube

Recept na cuketovou omáčku podle Meghan Markle

K přípravě budete potřebovat dle počtu strávníků 4 až 5 větších cuket. Nejprve je řádně omyjte a následně pokrájejte na menší stejně velké kostky. Vložte je do pekáče do trouby. Celé tajemství chuti je v tom, že budete cuketu alespoň 2 hodiny dusit na 150 °C za občasného podlévání připraveným bujonem. Cukety se díky tomu doslova „rozpustí“ do jemné krémové omáčky. Servírujte s těstovinami dle svého výběru a na talíři zasypte pořádnou dávkou parmezánu nebo jiného sýra, který máte po ruce.

„Omáčka je tak krémová, přísahali byste, že jsou v ní tuny másla a oleje, ale je to jen cuketa, voda a trocha bujonu," říká Meghan.

Cukety duste alespoň 4 hodiny. Zdroj: YouTube

Jaké těstoviny má ráda vévodkyně?

Nejlépe ty, co máte doma ve spíži. Pokud však chcete vařit jako Meghan, volte rigatoni, anebo semolinové těstoviny ve tvaru kratších dutých rourek, které má Meghan nejraději, nahrazuje je však i menšími penne.

Pasivní vaření těstovin

Těstoviny není nutné vařit ve vroucí vodě, jak to mnozí z nás dělají, stačí jim pouhých 80 °C. Již tato teplota totiž vyvolá potřebnou změnu obsažených škrobů. Využít tedy můžete tzv. metodu pasivního vaření, což v praxi znamená, že ve chvíli, kdy začne osolená voda vřít, vypnete plotýnku a těstoviny do vody vložíte na 8 až 10 minut.

Nejnovější epizodu podcastu iReceptář do ucha si poslechněte přímo ZDE:

Zdroje: www.magazin.recepty.cz, www.toprecepty.cz, www.delish.com