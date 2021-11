Rychlé těstoviny s kuřecím masem a jablky: Tento recept miloval Vlasta Burian

Bezkonkurenční komik a legenda prvorepublikového filmu Vlasta Burian se pohyboval ve vysoké společnosti a měl tak šanci ochutnat nejednu lahůdku. Jedno jídlo ale miloval nejvíc. Šlo o těstoviny s kuřecím masem.

Vlasta Burian byl vyhlášený gurmán, který si nechával vyvářet doma od své manželky oblíbené pochoutky v jednom kuse, rád navštěvoval i restaurace. Především pak tu v hotelu Ritz, kde mu vařil věhlasný kuchař Jaromír Trejbal.

"Denně k nám chodil pro studenou večeři také Vlasta Burian se svou ženou Ninou. Jednoho dne objednal večeři pro třicet osob ve své vile v Dejvicích a ředitel podniku mne pověřil zajištěním této hostiny. Když všechno ten večer klaplo a druhý den telefonovala paní Burianová, zda bych večer mohl přijít k nim do divadla, očekával jsem nějaké volné vstupenky. Avšak Vlasta Burian mi nabídl místo svého osobního kuchaře s platem 10 000 korun měsíčně," prozradil šéfkuchař pro Lidové noviny.

Burian měl osobního kuchaře i skvěle vybavenou kuchyň

Následně opravdu k Burianům nastoupil a stal se jejich osobním kuchařem. Měli skvěle vybavenou kuchyň, vždy plnou lednici a prý tam byla radost vařit. Navíc to bylo jen pro dvě osoby, což byla pro kuchaře, který vařil pro restauraci v hotelu Ritz, doslova dovolená. Burian si zakládal na štíhlé linii, vařilo se u nich tedy dietně, především pak francouzská a italská kuchyně. Českou nejedl téměř vůbec, ale Plzeň si dal rád. Sám si ji čepoval ze sudu.

Prvním krokem je podélný řez kuřecích prsou, protože jsou poměrně vysoká. Zdroj: Profimedia

O štíhlou linii herce dbala i jeho manželka Nina. Tak prý řekla Trejbalovi hned na začátku, že jestli její manžel přibere jediné kilo, strhne mu z platu tisícovku. Za celých osm let, co u slavné rodiny vařil, tak herec opravdu nepřibral ani kilo. A to si dopřával i jablkové lívanečky či smažené uzené matjesy.

Preferoval dietní kuchyni a studené večeře

K večeři preferoval studenou kuchyni a obědy vyžadoval o několika chodech. Mezi jeho oblíbená jídla patřili například plnění raci, králičí paštika, bažantí polévka a kančí karé. Jedno nezdravé české jídlo si ale nikdy neodpustil, a sice koprovku s knedlíkem.

Nejoblíbenější jídlo, které se u Burianů často vařilo, byly však nudle na český způsob s kuřecím masem, jablky a mandlemi.

Vlasta Burian miloval domácí nudle. Zdroj: Shutterstock

Kuře podle Vlasty Buriana

Dvě půlky kuřecích prsíček naklepejte, osolte a opečte na oleji. Pak oloupejte jedno jablko, vykrojte jaderník a z jablka ukrojte dvě kolečka. Poprašte je paprikou a opečte na másle. Dvě vejce rozšlehejte, přidejte 30 g rozpuštěného másla a tolik mouky, aby vzniklo těstíčko jako na kapání. To pak zavařte do vroucí vody. Poté sceďte. Do tuku z vypečených prsíček dejte 4 lžíce kečupu, povařte a prsíčka omáčkou přelijte. Na talíři je ozdobte jablky a sekanými mandlemi a podávejte s nudlemi.

Zdroj: www.toprecepty.cz, www.dotyk.cz, www.lidovky.cz