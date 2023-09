Tiramisu z ovesných vloček chutná fantasticky. Můžete se cpát a nepřiberete

Chcete se udržet fit, hledíte na kalorie i nutriční hodnoty nebo chcete změnu a zároveň milujete tiramisu? Ať už hledáte obdobu tiramisu s použitím zdravějších ingrediencí z jakéhokoli důvodu, tak tady je! Mlsejte zdravě anebo alespoň zdravěji. Tiramisu z vloček a banánů je vynikající, a přitom významně nutričně vhodnější než klasický dezert.

Až potkáte nějakého Itala, určitě mu nevyprávějte o tom, že děláte tiramisu z ovesných vloček a banánů. Také bychom se dívali přes prsty na někoho, kdo by dělal svíčkovou třeba z tofu. Tento dezert à la tiramisu je rozhodně chutný a ingredience patří k těm zdravějším, ale vyhlášeným dezertem tiramisu se jen inspiruje. Najdete v něm ale také kávu i mascarpone, které k italské sladké kuchyni rozhodně neodmyslitelně patří.

Jak vypadá příprava tohoto zajímavého zákusku ze samých dobrých věcí? Podívejte se, jak na to. Rychlovku ve stylu tiramisu vám ve svém příspěvku na YouTube představí Sladká Přestávka:

Pusťte se do práce

V misce rozmačkejte dva dobře vyzrálé banány a smíchejte je se 120 g rozmixovaných ovesných vloček. Do směsi přidejte také polévkovou lžíci kakaa. V 1 dl horké vody rozpusťte 1 lžičku instantní kávy a vmíchejte do směsi, až se vše propojí a vločky vsáknou veškerou tekutinu.Takto připravenou směsí udělejte první vrstvu zákusku a začněte připravovat lehčí bílou druhou vrstvu z 80 g mascarpone a 100 g jogurtu. Dobře je smíchejte a rovnoměrně rozetřete i druhou vrstvu. Zákusek nechejte 30 minut v mrazáku nebo do druhého dne v lednici, zaprašte vrstvou kakaa nebo hoblinkami hořké čokolády a podávejte!

Do sklenic a misek se hodí ty zákusky, které by se na talíři rozpadaly. Zdroj: Shutterstock

Crumble do skla

Je to sice ohromně chutný dezert, ale špatně se servíruje. To platí i pro jiné zákusky, které se připravují ve větší míse nebo pekáčku, ale jsou rozpadavé a nedrží dobře formu. V případě, že chystáte pohoštění a zákusek by měl také vypadat reprezentativně, zvolte raději individuální porce. Tiramisu a podobným moučníkům to také moc sluší ve skle. Použijte skleněné poháry či větší sklenice. Je to způsob servírování elegantní a navíc praktický!

Zdroje: veggieworldrecipes.com, www.pomegranatemom.com