Tahle tmavá žmolenka se vaří. Neuvěříte, co se do ní přidává! Je fantastická

Někdo jí říká žmolenka, pro jiného je to zase drobenka. Ať tak, nebo tak, jedno je jisté. Koláče, muffiny a kdejaké sladké pečení by bez ní nebylo tak dokonalé. Možná dost dobře znáte tu klasickou, z pár ingrediencí. My vám ale přinášíme tak trochu jinou žmolenku. Vaří se a její chuť je naprosto fantastická. Garantujeme vám, že už ji nebudete dělat jinak.

Na přípravu je neuvěřitelně jednoduchá a jen co ji jednou vyzkoušíte, nebudete chtít jinou. K přípravě žmolenky potřebujete také jen pár ingrediencí, navíc se do ní ale přidává jedna tajná, která ji posune mnohem výš. Pozvedněte chuť koláčů na plechu, koláčků, muffinů a všemožného sladkého pečiva, na které se drobenka hodí. Uvidíte, že z obyčejného pečení se stane skvost. Klasika trochu jinak Od té klasické se trochu liší. Při její výrobě nemusíte zapojit své prsty, ale rendlík. Tmavá žmolenka se vaří a výběr ingrediencí je také malinko jiný. Přesto najdete všechny ve své spíži. Jak vyrobit tuto lahodnou záležitost, se podívejte na videu: Výroba této žmolenky má hned několik nesporných výhod. Za prvé je skutečně lahodná, za druhé k její přípravě nepotřebujete žádné speciální náčiní ani hory nádobí, dokonce si nemusíte ani špinit své ruce. Vše zvládnete v jednom rendlíku. Připravte si osm lžic másla, jeden a půl hrnku hladké mouky (klidně použijte celozrnnou), půl hrnku tmavého třtinového cukru, čtvrt lžičky soli, jednu třetinu hrnku drcených ovesných vloček a dvě lžičky skořice. Máslo nechte rozpustit v rendlíku a pak k němu přidejte všechny ostatní ingredience. Vymíchejte vidličkou, aby vznikla sypká voňavá hmota a použijte tam, kde je potřeba. Žmolenka dodá sladkému dezertu tu správnou chuť. Zdroj: Archiv ireceptar.cz Variabilní lahůdka Skvělé je, že tuto drobenku můžete měnit dle chuti a nálady. Základní ingredience zůstávají, ovšem ty specifičtější můžete s klidnou hlavou vyměnit tak, aby lépe seděly k výslednému produktu. Navíc do této drobenky můžete ingredience i libovolně přidávat, aby byla ještě křupavější. A jaká je ta tajná ingredience? Voňavá skořice, která se do sladké kuchyně používá od nepaměti a každý dezert pozvedne do astronomické výšky. Pokud se skořice do receptu zcela nehodí, třeba ke koláči se zahradními bobulemi, nahraďte ji v receptu citronovou nebo pomerančovou kůrou. Skořice pozvedne každý dezert o něco výš, navíc léčí. Zdroj: lidante/Shutterstock.com Lék z cejlonských dálek Skořice není jen známé voňavé koření, ale také přírodní lék na spoustu neduhů. Je plná prospěšných látek, vitaminů a minerálů. Působí proti virům, bakteriím a plísním. Je považována za přírodní antibiotikum. Kromě toho má velmi blahodárný vliv na zažívání. Ulevuje při průjmech a zbavuje plynatosti. Kromě střev drží v kondici i srdce a krevní oběh. Při nachlazení vám zase pomůže s odkašláváním. Pomáhá i těm, kteří chtějí hubnout. Pravidelná konzumace má na redukci váhy velmi pozitivní efekt.