Topinky mohou být oblíbenou snídaní nebo večeří. Zkuste si ale udělat tyto extrémně lahodné topinky od Zdeňka Pohlreicha. Jsou jednoduché a nepotřebujete na ně ani kapku oleje, podívejte.

Topinky jsou pokrm, který se vám zavděčí vždy, když nevíte, co si dát k jídlu. Nejčastěji se připravují ke snídani, například s máslem, šunkou a sýrem, někdy k večeři. Pokud si však děláte, nebo v restauraci objednáte tataráka, jsou topinky skvělým předkrmem.

Existuje ale jeden recept, který předčí naprosto všechny ostatní. Jedná se o španělský recept na topinky s kuřecími játry a ančovičkami. Možná to zní jako naprosto šílená kombinace, ale Zdeněk Pohlreich opět ukázal, že v kuchyni je všechno možné.

Navíc je tento recept velice jednoduchý, a nepotřebujete na něj ani kapku oleje.

Kuřecí játra a ančovičky

Jako první budete potřebovat plátkovou želatinu. Tu dejte do studené vody a počkejte, než hezky nabobtná. Poté ji vyndejte, pořádně vyždímejte a namočte do kvalitního červeného vína dle vašeho výběru. Ve víně nechte želatinu rozpustit. Až bude rozpuštěná, nalijte ji do mísy a nechte ji v chladu ztuhnout.

Pokud vám nakonec nějaké ančovičky zbydou, pokud je máte rádi, můžete si udělat topinku pouze s nimi.

Mezitím, co vám želatina bude tuhnout, si nakrájejte 1 červenou cibuli na malé kostičky. Ty následně orestujte na pánvi na troše másla. Zatímco se vám bude cibule restovat, očistěte si kuřecí játra. Ty poté k cibuli přidejte. Dochuťte pepřem, solí a trochou tymiánu. Játra následně rozmačkejte, například pomocí šťouchadla, které normálně používáte na brambory. Nyní vařte, průběžně míchejte, a když bude potřeba, podlijte červeným vínem.

Delikátní topinky

A máte v podstatě hotovo. Nyní jen stačí nakrájet na malé kousky pár ančoviček, které pak přidáte do směsi. Ančovičky se v játrech kompletně rozpustí. Jakmile se rozpustí, poznáte, že jste vše udělali dobře a máte hotovo. Hotový pokrm poté servírujte namazaný na topinky. Ty si můžete připravit buď v topinkovači, či například v pánvi na másle. Ozdobte celými ančovičkami, které vám zbyly a se ztuhlou želatinou, kterou stačí jen nakrájet na menší kusy. Dobrou chuť.

