Fantastické topinky plněné vejci: Blesková večeře za 50 Kč pro celou rodinu

Hledáte nové inspirace k večeři? Topinky určitě dobře znáte. Zkusili jste si je ale někdy připravit netradičním způsobem, než je jen usmažit nebo vložit do toustovače? Takto jim dodáte originalitu i chuť.

Opékání chleba začalo už ve starověku, kdy k tomu používali oheň nebo horké kameny obklopující ohniště. Proč to tak vlastně začali dělat? Důvod je zcela prostý. Tepelná úprava zabránila chlebu plesnivět. Topinky si rovněž dělali Egypťané, od kterých to okoukali Římané a ti to přinesli do Evropy, kde se topinky staly velmi populárním a jednoduchým pokrmem.

Netradiční topinky s vajíčkem

Možností, jak a s čím udělat topinky, je spousta. Tak třeba, už jste zkusili topinky s míchanými vajíčky na vrchu a opečené dohromady? Pokud ne, tak my vám řekneme, jak na to! V misce si rozšlehejte dvě vejce, přidejte nastrouhaný sýr a zamíchejte. Vznikne vám hustá směs, do níž namočíte chléb. Na pánvi rozpalte olej a chleba ve vejci na něm osmažte do zlatova z obou stran. Na hotové topinky můžete přidat pažitku, okurku, rajčata nebo cibuli. Zkrátka, na co budete mít chuť! Podívejte se na video, kde je ještě jiný způsob, jak si topinky s vajíčkem můžete udělat, a sice s vejcem uvnitř:

Ideální topinka

Na topinky můžete použít tmavý i světlý chléb. Dbejte však na to, abyste správně nakrájeli chleba. Někteří mají rádi topinky slabé, jiní zase silné. Ideální topinka by měla být 1 centimetr široká a nakrájená narovno. Křivé uříznutí způsobí nerovnoměrné propečení a co si budeme, na talíři to nevypadá zrovna nejlíp.

Dobře nakrájený chléb je cesta k vynikající topince. Zdroj: Profimedia

Na tuku nebo nasucho?

Z hlediska nutriční hodnoty je hned jasné, jaká volba je zdravější, avšak z pohledu chuti určitě vyhrává topinka smažená na tuku. V tomto případě je nejlepší smažit na sádle. Pokud ho však nemáte, nic se neděje, použijte jakýkoliv druh oleje. V případě olivového oleje dodáte topinkám netradiční středomořský nádech, ke kterému se poté hodí rajčata či nakládané papriky. Na smažení použijte dostatečné množství tuku. Topinka by v něm měla přímo plavat, jedině tak bude krásně křupavá.

S olejem šetřit nemusíte. Čím víc, tím se topinky méně nasáknou. Zdroj: Shutterstock

Téměř k čemukoliv

Topinky si můžete udělat jen tak samotné, anebo jako přílohu. Jsou výborné s tatarákem, pivním sýrem, houbami či vajíčky, paštikou nebo s ďábelskou směsí, což je pikantní masová směs. V těchto ohledech je fantazie jen a jen na vás. Hodí se téměř ke všemu, na co máte zrovna chuť!

