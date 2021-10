Jak připravit dokonalé topinky: Nejlepší je, když je upečete v troubě

Snad není lepšího využití staršího chleba, než je příprava topinek. Ty skvěle zastoupí nejen rychlou večeři, ale poslouží výborně i s nejrůznějšími pomazánkami nebo jako pohoštění pro hosty. Na klasických smažených topinkách však mnoho lidí odrazuje jejich mastnost, v důsledku které jsou poměrně těžkým pokrmem. Připravíte-li je poměrně netradičně v troubě, nejenže nebudou plné tuku, ale zároveň si značně usnadníte práci!

Zdroje: trello.com, vareni.cz, topinky.cz

Topinky mohou mít mnoho podob. Někteří je podávají s česnekem jako přílohu k tatarskému bifteku, jiní si je dopřávají s nejrůznějšími pomazánkami, či je servírují jako obložený plátek chleba. Ve všech případech se však mnozí setkávají s tím, že jsou topinky kvůli smažení na oleji velmi mastné a lidem po nich bývá nezřídka poněkud těžko. Alternativou může být jejich příprava v topinkovači, pak jim ale zase chybí jejich typická křupavost. Existuje ovšem ještě jeden způsob, díky kterému budou topinky podstatně zdravější a lehčí a zároveň se při jejich konzumaci bude ozývat vítané křupnutí. Zkuste si topinky připravit v troubě.

Topinky z trouby jsou mnohem zdravější. Zdroj: Shutterstock

Topinky v troubě

Pečení topinek v troubě není nijak složité, ba je dokonce mnohem jednodušší, než jejich smažení na oleji. Hlavní předností je kromě zmíněné absence přebytečného tuku také to, že se pečou všechny plátky chleba zároveň, což značně snižuje celkový čas strávený u sporáku. V první řadě si rozehřejeme troubu na 250 °C, nakrájíme si chléb na stejné plátky, ideální také na půlkrajíce. Plech si poté vysteleme papírem na pečení a položíme na něj plátky chleba vedle sebe tak, aby se nepřekrývaly. Kdo chce, může je přece jen pokapat pár kapkami oleje, ale není to nutné. Poté plech s topinkami vložíme do trouby a pečeme asi deset minut. Topinky otočíme a necháme dopéct ještě z druhé strany.

Po upečení s topinkami pracujeme tak, jak jsme zvyklí. Můžeme je potřít česnekem, lehce osolit anebo použít oblíbený druh pomazánky. Pomocí nesmírně snadného triku je však můžete povznést na ještě vyšší úroveň.

Ještě předtím, než dáte topinky péct, si rozpusťte asi 100 gramů másla, promíchejte jej se třemi špetkami soli a zhruba čtyřmi stroužky prolisovaného česneku. Krajíce chleba pak potřete z obou stran připravenou směsí, položte na plech a z vrchu zasypte například balkánským sýrem. Dejte péct na 20 minut do trouby a je hotovo!

Topinky mohou mít mnoho podob. Zdroj: Shutterstock

Ďábelská směs na topinky

Jak bylo zmíněno, topinky lze připravit na mnoho způsobů. Populární jsou nejrůznější pomazánky a směsi, přičemž některé z nich si hravě připravíte i doma! A takovou ďábelskou směs na topinky rozhodně neocení jen pánové.

Budete potřebovat:

1 větší červenou cibuli

200 gramů žampionů

2 červené papriky

350 gramů rajčat

4 lžíce oleje

sůl

pepř

1 lžička mletého chilli (nebo dle chuti)

Postup:

Červenou cibuli si nakrájíme najemno a necháme ji pomalu restovat na pánvi s olejem. Nakrájíme si očištěné žampiony na tenké plátky, rajčata na kostičky a papriky na nudličky. Vše přidáme k cibulce, osolíme, opepříme, zasypeme chilli a necháme pár minut dusit. Až všechna zelenina změkne, je hotovo. Poté topinky potřeme směsí a můžeme je ještě zasypat oblíbeným sýrem.