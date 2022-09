Máte toustový chléb a nůžky? Připravte si fantastické slané muffiny

Z toustového chleba se nejčastěji připravují hlavně zapečené tousty, věděli jste ale, že z nich můžete rychle a snadno vyrobit také slané muffiny? Jsou nápadité, chutné a jejich příprava bude bavit hlavně děti. Hodí se pak například k večeři, když nemáte po ruce mnoho ingrediencí. Vyjímat se ale budou i coby občerstvení pro vaše hosty na nejrůznějších oslavách.

Připravit z toustového chleba muffiny by možná napadlo asi jen málokoho. Přitom jde o naprosto originální a zábavný pokrm, který můžete naplnit celou škálou potravin, jež najdete zrovna v chladničce.

Muffiny z toustového chleba

Postup je zcela jednoduchý. Stačí vzít do ruky nůžky a z plátků toustového chleba odstřihnout kůrky. Díky tomu bude následně možné s chlebem lépe pracovat. Kůrky ovšem nevyhazujte, to by byla škoda. Dejte si je ale prozatím stranou.

Všechny plátky toustového chleba zbavené kůrky dejte na sebe a dlaní na ně silně zatlačte, aby byly placatější. Následně si připravte plech na muffiny a do každé formičky natlačte jeden plátek chleba tak, aby vznikl košíček. Takto připravený základ vložte do trouby vyhřáté na 180 °C zhruba na 8 minut. Chleba tak lehce ztvrdne a náplň se do něj nebude vsakovat.

Po vytažení z trouby muffiny, respektive košíčky naplňte, čímkoliv jen chcete. Vynikající bude například kombinace kečupu, šunky a sýru. Skvěle budou ale muffiny chutnat také s vajíčkem či krémovým sýrem. Fantazii se meze nekladou. Po naplnění vložte muffiny znovu do trouby, tentokrát na pět až deset minut v závislosti na náplni.

Na přesný postup se podívejte ve videu:

Co s kůrkou chleba?

Odkrojené kůrky je nejvhodnější přetvořit v dokonalé krutony do polévky. Kůrky nakrájejte na menší kostičky a v míse je promíchejte s asi třemi lžícemi olivového oleje, sušenými bylinkami, solí a trochou pepře. Takto připravené krutony vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia na deset minut, aby lehce zezlátly. Zkonzumujte je rovnou čerstvé, případně je uchovávejte v uzavíratelné nádobě a používejte při servírování do polévek.

Z kůrek a oblíbených bylinek si připravte krutony. Hodí se do polévek i salátů. Zdroj: Shutterstock

Náplň do slaných muffinů

Zmíněná šunka se sýrem je absolutní klasika, pokud ale připravujete muffiny z toustového chleba na rodinnou oslavu, můžete si s nimi dát o kousek více práce a dovést je k absolutní dokonalosti. Inspiraci najdete například v následujících dvou možnostech.

Slané muffiny s rajčaty a mozzarellou

Připravte si 5 lžic drcených rajčat, lžíci olivového oleje, sůl, pepř, 100 gramů sýru mozzarella a pár lístků čerstvé bazalky. V míse si smícháme drcená rajčata s olejem, solí, pepřem a také na malé kostičky nakrájenou mozzarellou. Do každého nasucho zapečeného košíčku z toustového chleba pak dáme asi lžíci směsi a dáme zapéct do trouby na pět minut. Hotové muffiny ještě ozdobíme několika lístečky čerstvé bazalky.

Muffiny naslano s ricottou, čedarem a prosciuttem

Připravte si 250 gramů ricotty, 100 gramů čedaru, 125 mililitrů mléka, 1 vejce, 1 stroužek česneku, několik plátku prosciutta (podle počtu připravovaných muffinů). Smícháme ricottu, čedar, mléko, jedno vejce a prolisujeme do směsi také jeden stroužek česneku. Na toustový chléb dáme jeden plátek prosciutta a na něj pak jednu lžíci připravené náplně. Vložíme do trouby a pečeme zhruba 15 minut.

TIP

Muffiny z toustového chleba můžete připravit i zastudena. Jakmile chleba nasucho zapečete, nechte jej vychladnout a následně jej naplňte například oblíbeným druhem pomazánky.