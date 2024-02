Snídaně je nejdůležitějším jídlem dne, jelikož dodá vašemu tělu ranní energii. Až uvidíte recept na tyto vychytané tousty, už nebudete pro svou rodinu dělat k snídani nic jiného. Podívejte.

Snídaně je prvním a zároveň nejdůležitějším jídlem celého dne. Každý potřebuje ráno dostatek energie, aby do oběda či svačiny zůstal čilý a při plném vědomí. Proto je potřeba se jí pořádně věnovat a nevynechávat ji. Po ránu tělo spaluje nejrychleji, což znamená, že se o váhu vůbec nemusíte bát. Do oběda se snídaně promění v energii, kterou budete do odpoledne potřebovat. Snídaně také může ovlivnit celý zbytek vašeho dne, takže ji nesmíte zanedbávat. S těmito vychytanými tousty bude každé vaše ráno o něco hezčí a chutnější. A není to žádný složitý recept.

Video recept na tousty v troubě najdete na Youtube kanále Těhotnej kuchař:

Zdroj: Youtube

Vychytané tousty

Jako první budete potřebovat zapékací mísu. Do té dejte přibližně třetinu rajčatové omáčky a rozprostřete ji na dně mísy. Pak do mísy vyskládejte tolik toustových chlebů, kolik se jich tam vejde. Pomažte je majonézou a naskládejte na ni plátky šunky a čedaru. Následně se přesuňte ke krájení zeleniny. Opláchněte rajčata a nakrájené na kolečka je dejte navrch, na plátky sýru. Můžete ještě přidat nakrájené olivy nebo jiné ingredience, které máte rádi. Nyní budete tvořit druhou vrstvu. Opět začněte s toustovým chlebem. Ten pak potřete zbylou rajčatovou omáčkou a majonézou. A znovu přidáte šunku, sýr čedar, rajčata, olivy, či jiné vámi preferované ingredience.

close info Profimedia zoom_in Vezměte si tolik toustových chlebů, kolik se jich vejde do zapékací mísy. Vyskládejte je na dno pomazané rajčatovou omáčkou.

Můžete zapékat

Nyní se tato fantastická snídaňová bomba musí zapéct. Rozehřejte si troubu a poté do ní vložte zapékací mísu s vaší snídaní. 15 minut vám bude bohatě stačit. A máte hotovo. Nyní můžete začít servírovat, připravit si k tomu váš oblíbený ranní nápoj a vychutnat si tuto vydatnou snídani, která zaručeně nastartuje váš den. Je velice důležité, abyste z vašeho domova neodešli s prázdným žaludkem. A to u těchto vymazlených toustů určitě nehrozí. Dobrou chuť.

