Třešně do sklenic v troubě: Tajný recept mojí babičky nic nepřekoná

Děláte třešňový kompot každý rok, anebo jste se až dnes rozvzpomněli na pochoutku z mládí? Třešně do sklenic budete mít raz dva hotové a později během roku si určitě pochutnáte.

Třešňový kompot jako od babičky

Třešňový kompot je jednou z několika prostých možností, jak si poradit s tímto oblíbeným ovocem, které je však k mání čerstvé jen po krátkou dobu. Pokud milujete kompoty a s láskou vzpomínáte na skleněné misky u babičky plné třešní ve vynikajícím sladkém nálevu, pak se podívejte také na to, jak takový kompot jednoduše připravit doma. Jde o klasický způsob zavařování, který není nijak komplikovaný a zvládne ho každý, kdo vlastní jen trochu větší hrnec.

Není to však způsob jediný. Kompot lze zavařit také v troubě, někteří experimentují i s myčkou. Jak se to dělá?

Zavařování třešní v troubě

Před tím, než začnete plnit sklenice, rozehřejte troubu na 250 °C a použijte nastavení na cirkulaci horkého vzduchu. Do vyššího plechu dejte utěrku, vyskládejte na ni sklenice a pak nalijte vodu do výšky 4 cm. Když to uděláte opačně, sklenicemi vytlačíte vodu a ta přeteče přes okraje.

Vložte plech se sklenicemi do trouby a snižte teplotu v troubě na 150 °C. Časovač nastavte na 20 až 25 minut podle velikosti sklenic. Průběžně kontrolujte stav vody, kterou případně doplňte.

Vypněte troubu, ale sklenice ještě nechejte uvnitř další půl hodinu. Mírně vychladnou, ale budou stále velmi teplé. Po vyjmutí z trouby je postavte víčkem dolů a nechejte zcela vychladnout.

Nenechejte si ujít možnost třešně zavařit!

I v myčce můžete zavařovat třešně

V myčce se zavařuje následovně. Sklenice připravené na zavařování vyskládejte jednu vedle druhé, ale s rozestupy. Musejí stát rovně a nesmějí se dotýkat. Nastavte nejdelší program a teplotu mezi 70 a 80 °C. Program nechejte proběhnout celý až do úplného konce. Sklenice vyjměte ven, postavte dnem vzhůru a nechejte zcela vychladnout.

Zbavte třešně červů před zavařováním jednoduchým trikem.

Opilé třešně pro dospělé

Jsou vám kompotované třeště příliš dětské? Vyměňte vodu za rum nebo brandy v dospělácké verzi. Na půl kila třešní bude potřebovat 350 ml alkoholu a 175 ml cukru. Obecně jde o poměr cukru k alkoholu 1:3, kdybyste toužili po docela jiném množství.

Opilé třešně není třeba zavařovat, konzervuje je totiž cukr i alkohol. Přesto pořádně setřete hrdlo, pevně je uzavřete a skladujte je pro jistotu otočené dnem vzhůru.

Babiččin fígl proti červíkům

Další zajímavostí a chytrou radou může být máčení v octové vodě. Do 5 litrů vody nalejte zhruba 100 ml octa a nechejte v této tekutině třešně máčet přes noc. Díky tomu je zbavíte případných červíků a ti vám v kompotu pak plavat nebudou.