Geniální lehký třešňovo-jahodovo-rybízový koláč. Zvládne ho i malé dítě

Dozrávající letní ovoce přináší spoustě nadšených kuchařů a pekařů skvělé příležitosti k přípravě mnoha pokrmů a dezertů. A fantazii se rozhodně meze nekladou. Kombinací kyselých a sladkých plodů lze docílit perfektních výsledků, které si získají obdiv u celé vaší rodiny i návštěv. Vyzkoušeli jste už třešňovo-jahodovo-rybízový koláč?

Zdroje: fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz

Třešně, jahody i rybíz neodmyslitelně patří k létu. Jsou nesmírně populárním ovocem, které má takřka neomezené možnosti užití. Lze z nich připravit džem, koláč, závin, naplnit jimi knedlíky anebo je prostě sníst jen tak. Spolu ovšem tvoří perfektní kombinaci a moučníkům dodají zajímavou chuť, která potěší všechny mlsné jazýčky. Dohromady s tvarohem a vláčným těstem přinesou na stůl vynikající a osvěžující pochoutku, jež všichni zajisté ocení. Třešňovo-jahodovo-rybízový koláč je k tomu všemu nesmírně rychlý a zvládne ho naprosto každý.

Třešně jsou oblíbeným letním ovocem Zdroj: Profimedia

Letní ovoce rychle zpracujte

Ať už jde o jahody, třešně, rybíz anebo třeba borůvky, je třeba myslet na to, že letní ovoce se zkrátka velmi rychle kazí. Stačí jen pár dní a krásné jahody začínají plesnivět, třešně kvasí a mohou způsobovat trávicí potíže. Po zakoupení plodů nebo jejich sběru je tak nutné je co nejrychleji zužitkovat, případně uložit do mrazáku. Naštěstí existuje nepřeberné množství receptů, kam se právě letní ovoce hodí, a mezi nimi je i zmíněný koláč!

Budete potřebovat:

250 gramů hladké mouky

150 gramů másla

150 gramů moučkové cukru

4 vejce

4 lžíce smetany nebo jogurtu

1 vanilkový cukr

1/2 sáčku prášku do pečiva

200 gramů jahod

200 gramů rybízu

200 gramů třešní

Náplň:

500 gramů tvarohu

1 zakysaná smetana

1 žloutek

moučkový cukr

Drobenka:

150 gramů hrubé mouky

100 gramů másla

100 gramů cukru krupice

Rybíz má v kuchyni široké uplatnění – je skvělý čerstvý, v koláčích a jako marmeláda Zdroj: L.ON / Shutterstock

Postup:

V první řadě si připravíme tvarohovou náplň. Tvaroh smícháme se zakysanou smetanou, žloutkem a moučkovým cukrem. Směs uložíme do chladna a můžeme se vyrhnout na těsto. Ve větší míse utřeme žloutky s cukrem a máslem, přidáme smetanu nebo jogurt, mouku, prášek do pečiva a vše důkladně promícháme. Z bílků ušleháme sníh a opatrně jej do těsta vmícháme.

Těsto nalijeme do vymazaného a vysypaného pekáčku a z lednice vyndáme tvarohovou směs, kterou jsme si připravili. Tu pomocí lžíce klademe na těsto a velmi jemně po těstě rozetřeme. Navrch poklademe třešně, jahody a rybíz a bohatě zasypeme drobenkou, kterou připravíme ručním propracováním ztuhlého másla, hrubé mouky a cukru krupice. Nakonec vložíme do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečeme 35-40 minut.

Třešňovo-jahodovo-rybízový koláč je nesmírně chutný a rychlý. Třešně mu dodají šťavnatosti, jahody sladkosti a rybíz příjemné kyselosti. Díky ovoci a tvarohu je velmi lehký a osvěžující, což se v horkých letních dnech bezpochyby hodí.