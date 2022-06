Třešňová omeleta z trouby: Naházejte na plech suroviny a za chvilku servírujete

Přemýšlíte, jakou sladkou dobrotu vykouzlit pro rodinu k snídani? Chce to něco jednoduchého, rychlého a dobrého. Třešňovou omeletu máte hotovou vmžiku a během chvíle servírujete vynikající letní dezert.

Než se všichni jedlíci v pyžamech vymotají z vyhřátých postelí, vy už můžete mít tuhle báječně snadnou a rychlou omeletu v troubě. Připravuje se buď na vyšším plechu nebo pekáčku, stejně však můžete použít i zapékací koláčovou misku. Nejlepší jsou však speciální ohnivzdorné pánvičky, které můžete strčit do trouby. Každý člen rodiny bude mít tu svou a může si přidat k omeletě, to co má rád. Dá se totiž podávat třeba s vanilkovou zmrzlinou, která osvěží v letním horkém ránu.

Pokapejte omeletu třeba rozehřátou čokoládou nebo přidejte lžičku lískooříškového krému. Svěží bude i se lžící zakysané smetany s kapkou medu nebo ji lehce poprašte moučkovým cukrem a posypte mandlovými lupínky… Fantazii se meze nekladou.

Nejlepší jsou zapékací pánvičky. Zdroj: Shutterstock

Třešňová omeleta z trouby

Suroviny:

3 vejce

2 lžíce třtinového cukru

6 lžic rozpuštěného másla + na vymazání

1 hrnek hladké mouky

špetka soli

hrnek mléka

lžička mandlového extraktu

1,5 hrnku třešní

Postup:

Vejce vyšlehejte s cukrem do hladké pěny. Poté pomalu přilévejte rozpuštěné a vychladlé máslo a šlehejte dohladka.

K této směsi přidejte mouku, sůl a vařečkou vymíchejte dohladka.

Přidejte mléko, mandlový extrakt (nemusí být), dobře promíchejte a nalijte do formy vymazané máslem. Na těsto rozházejte vypeckované třešně.

Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi 25 minut. Omeletu vyjměte z trouby, nechte asi 10 minut vychladnout a podávejte.

