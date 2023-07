Neuvěřitelně lehoučký ovocný koláč: Bez mouky, másla i cukru

Věděli jste, že lahodný ovocný koláč nemusí být jen kalorickou bombou? Dá se totiž snadno upéct i bez mouky, másla a cukru, díky čemuž si jej mohou v klidu dopřát i dietáři. A pokud se domníváte, že takový koláč zkrátka nemůže chutnat dobře, jste na velkém omylu.

Zdroje: YouTube.com, zdravizone.cz, kvalitnivyber.cz

Léto je v plném proudu a v mnoha kuchyních voní čerstvě upečené ovocné koláče. Sladkému těstu, ovocné náplni a křupavé drobence odolá asi jen málokdo, je ale pravdou, že ti, jež se snaží udržet si štíhlou figuru nebo chtějí zhubnout, si mohou tento moučník dopřát jen ve velmi omezené míře. Tedy pokud koláče nepřipravují ve zdravější verzi, která je i tak neuvěřitelně chutná.

Klasické koláče jsou výborné. Bohužel jsou ale plné cukru. Zdroj: Shutterstock

Zdravé mlsání

Upéct sladké moučníky ve zdravějších verzích není nic složitého. Stačí totiž jen některé ingredience nahradit a rázem se z koláče nebo buchty stane pochoutka, kterou lze konzumovat i v redukční dietě.

Například místo mouky můžete použít namleté ovesné vločky. Nejenže tím snížíte kalorickou hodnotu moučníku, ale také prospějete svému zdraví. V ovesných vločkách se totiž nachází nezanedbatelné množstvím rostlinných bílkovin. Jsou taktéž bohaté na vitamíny a minerální látky. Jejich pravidelná konzumace vede ke zdraví střev, snižuje cholesterol a napomáhá k přirozené detoxikaci těla. Zároveň vločky dobře zasytí.

Ovesné vločky vás nasytí a zároveň sníží riziko zanášení tepen. Zdroj: Profimedia

Velkým strašákem všech dietářů je cukr. I ten jde ale snadno nahradit. A to buď například medem, melasou anebo čekankovým sirupem. Použít ale můžete i nejrůznější umělá sladidla.

A čím nahradit máslo či olej? Dokonale poslouží tvaroh, jablečné pyré, rozmačkaný banán či větší podíl vajec. Vejce nejenže nahradí máslo, ale moučníku dodají i ohromné množství bílkovin, které jsou důležité pro stavbu svalové hmoty a také zmírňují další chuť na sladké.

Fitness třešňový koláč

Zdravý ovocný koláč zvládnete upéct jen s pár surovinami. Skvělý je s třešněmi, přidat do něj ale můžete prakticky jakékoliv ovoce, které máte zrovna na zahrádce. A rozhodně si bez výčitek pochutnáte.

Podrobný postup najdete ve videu:

Těsto bez mouky, cukru i tuku

Do mísy vyklepněte 3 celá vejce a přidejte k nim větší špetku soli. Pak je vyšlehejte do opravdu husté pěny. Přilijte do těsta 250 mililitrů mléka, přidejte 150 gramů namletých ovesných vloček (případně lze použít i například celozrnnou mouku) a také 1/2 lžičky jedlé sody. Těsto ještě podle chuti oslaďte medem nebo jiným sladidlem. Dobře promíchejte a nalijte ho do předem vymazané a vysypané formy. Pak už jen na těsto rozházejte asi 250 gramů vypeckovaných třešní a vložte koláč do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia. Pečte zhruba 35 minut. Na konci pečení by měl být koláč krásně zlatavý. Nechte vychladnout a podávejte.