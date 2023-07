Třešňové tvarohové knedlíčky ve strouhance: Recept, který dobyl internet

Pokud zbožňujete ovocné knedlíky, pak si rozhodně zamilujete i ty, které jsou nesmírně populární v sousedním Německu. Připravují se z tvarohového těsta a po uvaření se obalují v opražené strouhance. Skvělé jsou plněné třešněmi, zamilujete si je ale i s jiným ovocem.

Jestliže jste si mysleli, že lahodné ovocné knedlíky už snad ani není možné nijak vylepšit, pak jste byli na velkém omylu. Přestože jsou pochopitelně na talíři posypané cukrem a strouhaným tvarohem báječné, v Německu se namísto toho obalují ve strouhance, díky čemuž jsou až neuvěřitelně křupavé a chutné zároveň.

Ovocné knedlíky jsou neodmyslitelnou součástí léta. Zdroj: Shutterstock

Třešňové knedlíky z tvarohového těsta

Tvarohové knedlíky jsou nejen skvělé, ale také mnohem rychleji hotové než ty z kynutého těsta. Pokud jste si tedy domů donesli čerstvé ovoce a chcete si na ovocných knedlících pochutnat co nejdříve a nečekat, až těsto vykyne, jsou pro vás tou nejlepší volbou.

Podrobný postup najdete ve videu:

Tvarohové těsto

Na těsto rozmíchejte 250 gramů plnotučného tvarohu s 50 gramy krupicového cukru. Pak přidejte 1 vejce, špetku soli a 80 gramů hladké mouky. Všechno společně vypracujte v pevné těsto, které pak vyndejte z mísy a na pomoučené pracovní ploše ho ještě dobře rukama propracujte. Hotové těsto rozdělte na 8 stejných částí. Každou část těsta roztáhněte, naplňte ji několika třešněmi a dobře těsto uzavřete, aby vznikly knedlíčky.

Do každého knedlíku dejte zhruba 3 třešně. Zdroj: Profimedia

Obalování ve strouhance

Knedlíčky odložte prozatím stranou a do pánve dejte 60 gramů másla. Jakmile se máslo rozpustí, přidejte k němu 80 gramů strouhanky a míchejte, dokud strouhanka krásně nezezlátne. Pak tvarohové knedlíky dejte do vroucí vody a vařte je do doby, než nevyplavou na hladinu. S pomocí děrované naběračky knedlíky vyndejte z horké vody a okamžitě je přemístěte do pánve se strouhankou. Knedlíky ze všech stran bohatě obalte ve strouhance a můžete podávat. Na talíři je ještě poprašte moučkovým cukrem.

Ovocné knedlíky na mnoho způsobů

Obalované ovocné knedlíky jsou v poslední době velkým hitem. A to nejen ve strouhance. Skvělé budou i obalené například v máku, opraženém strouhaném kokosu či kukuřičných lupíncích. Naprosto perfektně poslouží i opražené plátky mandlí. Díky nim dostanete své knedlíky na absolutní vrchol.