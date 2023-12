close info Profimedia

Každý rok je to stejné. Nenápadná, nahlas nevyřknutá soutěž o to, kdo toho letos napeče více. I když milujete tu vůni pečení, která dělá dokonalou vánoční atmosféru, svoje záda milujete víc. Proto, pojďme na to chytře. Uválejte jen 3 těsta, udělejte z nich 10 druhů. A je to.

Představte si, že zvládnete vykouzlit neuvěřitelných deset druhů lahodného cukroví, a to pouze ze tří základních těst. Věřte mi, že toto kulinářské dobrodružství není pouze o pečení sušenek, ale o vytváření uměleckých děl, která potěší nejen vaše chuťové pohárky, ale i oči. Tyto recepty na klasické máslové těsto, lákavé čokoládové těsto a zdravější ovesné těsto si zamilujete. Máslové těsto je skvělým základem pro pečení různých druhů drobného pečiva. S trochou tvořivosti ze základního receptu vykouzlíte hned několik druhů sušenek. Zkuste například klasické linecké ořechové nebo kokosové rohlíčky. Čokoládové těsto je zase ideální pro ty z vás, kteří si nemohou odříct svoji denní dávku kakaa. Z něj připravíte nejen klasické čokoládové sušenky, ale také lahodné brownies nebo čokoládové muffiny. Vyzkoušejte 10 cukroví podle Ayi. Na její recepty se můžete podívat na jejím YouTube kanálu. Zdroj: Youtube Klasické máslové těsto: · Linecké s ořechy a skořicí

· Kolečka s marmeládou

· Ovocné sušenky s citronovou polevou Čokoládové těsto: · Čokoládové hříbky s ořechy

· Čokoládové s rozinkami a pomerančovou polevou

· Trojbarevné spirály Ovesné těsto: · Ovocné ovesné tyčinky

· Medové ovesné s jablky a skořicí

· Čokoládové ovesné sušenky close info Profimedia zoom_in Linecká kolečka s marmeládou 1. Klasické máslové těsto: Suroviny: · 250 g másla

· 200 g cukru

· 1 vejce

· 1 lžička vanilkového extraktu

· 400 g hladké mouky

· 1 lžička prášku do pečiva

· 100 g mletých ořechů

· 1 lžička skořice Postup: 1. V míse utřete máslo s cukrem do krémové konzistence.

2. Přidejte vejce a vanilkový extrakt, dále míchejte.

3. Přisypeme mouku s práškem do pečiva, přidáme ořechy a skořici.

4. Vytvořte těsto, nechte odpočinout a poté vytvarujte různé tvary sušenek.

5. Vykrájené sušenky pečeme na 180 °C asi 10 minut. Troubu hlídáme, stává se, že každý kousek je upečený v jinou chvíli. 2. Čokoládové těsto: Suroviny: · 200 g másla

· 150 g cukru

· 2 vejce

· 250 g hladké mouky

· 50 g kakaového prášku

· 100 g čokolády (nakrájené na kousky)

· 1 lžička vanilkového extraktu Postup: 1. Máslo a cukr utřete, přidejte vejce a vanilkový extrakt.

2. Přimíchejte mouku s kakaem, přidejte nakrájenou čokoládu.

3. Těsto rozdělte, vytvarujte různé formy a pečte. 3. Ovesné těsto: Suroviny: · 150 g másla

· 100 g třtinového cukru

· 1 vejce

· 200 g ovesných vloček

· 150 g hladké mouky

· 1/2 lžičky jedlé sody

· 1 lžička skořice Postup: 1. Máslo s cukrem utřete, přidejte vejce.

2. Přisypte ovesné vločky, mouku, jedlou sodu a skořici.

3. Vytvořte těsto, formujte tyčinky nebo placičky a pečte. Ať už jste zkušená cukrářka nebo jen milujete pečení, věřím, že vám tyto recepty rozšíří vaši kuchařku. Máte-li chuť na experimentování, zahrajte si s přísadami a vytvořte své vlastní variace těchto těst.

