Těstoviny jsou velice oblíbeným pokrmem nejen v Itálii, ale po celém světě. Ale jak zařídit, aby se vám nelepily? Vychytávkou kupodivu není olej, nýbrž tato česká klasika. Vyzkoušejte to a nebudete litovat, podívejte.

Těstoviny jsou jedním z nejoblíbenějších pokrmů na planetě. Jejich kolébkou je však Itálie. Nebo ne? Možná vás to překvapí, ale původ těstovin je velkou záhadou. Existují různé teorie o tom, jestli byly vynalezeny v Itálii, v Číně v podobě nudlí, nebo jestli je neobjevili Arabové. To se však asi nikdy nedozvíme. Proto je prozatím přenecháme Itálii, jelikož tam je dělají jednoznačně nejlépe. A na všechny způsoby. Plody moře, aglio olio, carbonara, arrabbiata, amatriciana a stovky dalších druhů, které jsou pýchou italského národa. Co dělat, abyste Italy při vaření těstovin nepřivedli do hrobu?

Video, jak můžete uvařit perfektní těstoviny, najdete na Youtube kanále Gordon Ramsay:

Zdroj: Youtube

Zákazy při vaření těstovin

Je všeobecně známo, že těstoviny by měly být takzvaně aldente. To znamená ne příliš měkké a rozvařené, a zároveň by se v nich mělo zachovat trochu jejich křupavosti. Najít tuto hranici je sice složité, ale s trochou tréninku to není zas taková věda. Další věc, kterou Italové berou jako zločin proti lidskosti a příčí se jim možná ještě více než ananas na pizze, jsou špagety s kečupem. To snad ani nepotřebuje vysvětlení. Pokud vaříte těstoviny a vidí vás u toho nějaký Ital, rozhodně je nelámejte v půli. Je dost možné, že by to daný Ital nemusel rozdýchat. Špagety se totiž zásadně stáčí. A co je ještě horší, když si dáváte v italské restauraci špagety, neproste o lžičky. Umění jíst špagety vidličkou je pro Italy posvátné.

close info Profimedia zoom_in Pokud před Italem roztrhnete špagety napůl, je veliká šance, že on roztrhne vás. Buďte proto velice opatrní.

Vychytávka na (ne)lepení špaget

Kulinářské hříchy máte za sebou, je na čase se přesunout k tomu, jak zařídit, aby se vám špagety nelepily k sobě. Italové používají olivový olej, ale vy můžete použít české řešení. A co jiného by to bylo než ocet a máslo. Stačí, když přidáte lžíci másla či octa do vody, kde se vám vaří těstoviny. Pak se k sobě nebudou lepit a budou se mnohem lépe nabírat při jídle. Především však budou mnohem lépe vypadat.

Zdroje: www.buitoni.it, www.apetitonline.cz