Trik na loupání česneku: Stačí použít obvyklou kuchyňskou pomůcku a jde to samo

Bez česneku by to v české kuchyni prostě nešlo a při vaření ho používáme téměř denně. Je to nejen skvělá, ale ještě ke všemu velmi zdravá pochutina. Jeho zdlouhavé loupání je však docela otrava a slupka na jednotlivých stroužcích často drží jako přilepená. Proto pro vás máme skvělý trik na jednoduché oloupaní.

Chystáte se v kuchyni využít chutný a zdravý česnek? Usnadněte si práci s loupáním jednoho stroužku za druhým. Oloupejte česnek i ve větším množství snadno a rychle. Jak zbavit každý stroužek česneku slupky v jediném kroku? Rádi vám poradíme, a to nejen jeden způsob.

V dnešní době není pochyb o tom, že to, co jíme, ovlivňuje z velké části naše zdraví a také to, jak se celkově cítíme. Česnek se řadí mezi nejvýznamnější potraviny pro zdraví našeho těla. Česnek (Allium sativum) hrál významnou roli ve velké části historie lidstva. Používal se například při rituálech v íránském dualistickém náboženství 6. století př. n. l. Další poznatky o česneku jdou však ještě dál a je známo, že se nacházel na Sibiři a v dalších částech světa už před více jak 7 000 lety. Často ho využívali k léčebným a rituálním účelům také Sumerové a Starověcí Egypťané. Pomáhá hlavně obranyschopnosti organismu a při trávení. A jak ho nejlépe uchovat? Skladujte ho na chladném, tmavém a dobře větraném místě.

Vezměte si k ruce nůž se širokým ostřím nebo menší sekáček a každý stroužek naplocho položeným ostřím lehce rozdrťte. Zdroj: profimedia.cz

Nádoba hraje prim a je nejjednodušší

K hlavičce česneku, kterou budete chtít oloupat, si připravte uzavíratelnou krabičku. Může to být zavařovací sklenice, plastová krabička na potraviny, ale klidně i dvě spojené plechové mističky. Palici česneku nejprve rozdělte na jednotlivé stroužky, které vložte do připravené nádoby s víkem. Poté uzavřete a důkladně protřepejte obsahem. Stačí pár vteřin a zázrak je na světě! Česnek bude oloupaný během mžiku bez vašeho dalšího přičinění. Slupky se totiž sami oddělí od hlaviček a česnek máte připraven k dalšímu použití.

Triky s nožem

Do jedné ruky uchopte celou hlavičku česneku a do druhé nůž s velmi ostrou špičkou. Každý stroužek potom postupně napíchněte na špičku nože a mírným opatrným pohybem směrem vzhůru a ven jej postupně vysvlékněte ze slupky. Takže opět téměř bez námahy. Celou hlavičku česneku tak můžete oloupat během pouhých několika málo vteřin.

S nožem můžete použít i další léty prověřený způsob, jak se slupky zbavit hodně rychle. Vezměte si k ruce nůž s širokým ostřím nebo menší sekáček a každý stroužek naplocho položeným ostřím lehce rozdrťte. Slupka se sama lehce odstraní.

Silikonový loupač na česnek

Jedná se o silikonový váleček, do kterého stroužek česneku vložíte a krátkým poválením zbavíte slupky. Snadno ho seženete v kterýchkoliv domácích potřebách či supermarketech za pár korun a od mnoha výrobců.

Horká voda je také pomocník

Loupání česneku si můžete urychlit a usnadnit další vychytávkou. Česnekovou palici nejprve rozdělte na jednotlivé stroužky. Jestliže vám jde slupka česnekového stroužku velice těžko sloupnout, vložte stroužek na chvíli do vroucí vody. Pak můžete stroužek lehkým tlakem prstu poměrně snadno vymáčknout ze slupky.

Jestliže vám jde slupka česnekového stroužku velice těžko sloupnout, vložte stroužek na chvíli do vroucí vody. Zdroj: profimedia.cz

Česnek v mikrovlnce

Napadlo by vás někdy vložit česnek do mikrovlnky? Možná ne. Ale pokud jej chcete snadno zbavit slupky, tak mikrovlnka je jedním z řešení, jak to udělat bez velké námahy. Pokud potřebujete očistit větší množství česneku, tak vám mikrovlnka ušetří spoustu práce a času. Stačí, když česnek vložíte do mikrovlnky na pouhých 20 sekund. Slupka ze stroužků česneku se pak sloupne mnohem snadněji a někdy i dokonce zcela sama.

Česnek opražte

Tento způsob je specifický v tom, že je zaručeně nejvoňavější. Jednoduše na sucho stroužky opražte na pánvi. Sice se samy nesloupnou, ale jako u předchozí metody, slupka odpadne při lehkém doteku.

