Chystáte se pustit do pečení vánočního cukroví, ale nevíte, kde začít? Cukráři prozradili, jak snadno může upéct dokonalé cukroví i úplný začátečník! S těmito triky je pečení naprostá hračka, ať už se jedná o perníčky nebo dokonce laskonky.

Pečení cukroví není žádná věda, stačí pouze dodržovat určité zásady, se kterými vám to půjde levou zadní! Než se pustíte do samého pečení, ujistěte se, že máte dostatek surovin, které na dané cukroví potřebujete. Na kuchyňské desce pak mějte vždy čisto a pořádek, díky čemuž se vyvarujete zbytečným zmatkům, jenž nastávají při vyndávání plechu s cukrovím z trouby.

Jací tři pomocníci v kuchyni vám urychlí a usnadní práci s cukrovím, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Biano Česká republika:

Prosévání sypkých surovin

Ve většině receptů je uvedeno, že byste mouku, případně i moučkový cukr, měli prosít přes jemné síto. Přestože tento krok mnozí přeskakují, nemusí se jim těsto úplně povést. Pokud totiž sypké potraviny prosejete, bude těsto mnohem více kypřejší a při vyvalování se nebude trhat.

Prosetím mouky a moučkového cukru budete mít těsto nadýchané a bez jakýchkoliv hrudek.

Dostatečné odležení těsta

Z veškerých surovin uhněťte těsto co nejrychleji, jelikož většina klasického cukroví je z křehkého těsta, a dejte odležet do lednice. Nejméně by mělo být těsto v chladu alespoň dvě hodiny, ale pokud ho tam necháte i pár dní, nic se mu nestane. Odležením se spojí krásně dohromady, a poté se vám s ním bude dobře pracovat.

Podsypávání jedině cukrem

Především u lineckého cukroví či perníčků, kdy vykrajujete z těsta vánoční motivy, je důležité vědět, čím ho podsypávat. Jestliže budete pod každé znovu rozvalované těsto sypat mouku, brzy se vám začne trhat a ani na pohled nebude vypadat hezky. Podsypávejte proto vždy zásadně moučkovým cukrem, který cukroví v troubě ještě zvláční.

Do těsta přidejte méně cukru, jelikož ho při rozvalování a následném zdobení ještě osladíte.

Radši dřív, než-li pozdě

Jakmile se cukroví peče v troubě, není ještě vše zcela jisté. Nikdo nechce jíst na Vánoce spálené cukroví, a proto během pečení nikam neodcházejte a zůstaňte poblíž trouby. Cukroví z křehkého těsta totiž potřebuje jen pár minut k upečení. Až se vám bude zdát, že okraje začínají zlátnout, raději plech vyndejte dřív, než se cukroví začne připalovat. Nemusíte se ani bát nedopečení, poněvadž po vyndání z trouby ještě lehce dojde.

Pečicí papír proti lámání

Máte radost z upečeného cukroví, ale během přendávání z horkého plechu se vám láme? Dávejte pod něj pečicí papír, který po vyndání plechu z trouby jednoduše stáhnete i s cukrovím. Následně už jen počkáte, než cukroví vychladne. Další várka vánočního cukroví se tak může okamžitě péct a vy si nebudete muset dělat hlavu s nepodařenými kousky.

