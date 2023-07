Díky těmto vychytávkám při přípravě marmelád a zavařování ušetříte spoustu peněz

Výroba marmelád a zavařování ostatních plodů zahrady k létu patří. I když se to může zdát jako zdlouhavá práce, tak náročná zase není. Navíc se dá výrobou vlastních marmelád a zavařenin ušetřit spoustu peněz. Zvlášť, pokud na to jdete od lesa a zavařujete chytře. Ušetřete rovnou už během zavařování, poradíme vám, jak na to.

V dnešní době stojí poctivá ovocná marmeláda nebo džem ne zcela málo. Jestli máte přísun čerstvého ovoce, nadělejte si vlastní zásobu lahodných marmelád. Ukážeme vám, jak při výrobě ovocné lahůdky ušetřit a zbytečně neutrácet. Pokud se chystáte na výrobu marmelády poprvé, podívejte se na video, kde uvidíte, jak jednoduchá výroba marmelád je: Ovoce je základ Úplně nejzásadnější je pro výrobu marmelád výběr ovoce. Pamatujte, že musí být v naprosto perfektním stavu. Občas má někdo tendence použít i nahnilé plody, jednoduše poškozenou část odkrojí a přidá k ostatnímu ovoci. Nedělejte to. Mohli byste si tím zkazit celou várku marmelád, navíc nahnilé ovoce, které se jinak tváří, že je v pořádku, rozhodně nepatří na talíř a k jídlu. Výběrem toho správného ovoce ovlivníte i další použité suroviny, na kterých se dá při výrobě marmelád výrazně ušetřit. Nesnažte se tedy najednou zpracovat úplně vše. Přezrálé ovoce není zcela vhodné, protože ztrácí důležitý pektin (želírovací látka). Z přezrálého ovoce raději udělejte zmrzlinu, nebo z něj něco upečte. Vyhněte se i ovoci, které není zralé. Čím kyselejší ovoce bude, tím více cukru budete muset použít při výrobě marmelády. Z přezrálého ovoce raději vyrobte domácí zmrzlinu nebo nanuky. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com Obyčejný cukr postačí Spousta osvědčených receptů nabádá k použití želírovacího cukru, za který si však ve skutečnosti zbytečně připlatíte. Pokud zvolíte správně zralé ovoce a nebudete dělat zrovna marmeládu z borůvek nebo třešní, které mají pektinu málo, vystačíte si s klasickým cukrem. I ten má konzervační vlastnosti. Jediné, co má ten želírovací cukr navíc, je právě pektin. Ten ale nebudete potřebovat, dáte-li si práci s výběrem toho správného ovoce. Pokud se bojíte, že by vám marmeláda neztuhla, sežeňte si raději citrusový pektin, je podstatně levnější a dávkování najdete na obalu. Citronová šťáva, nebo kyselina? Že se bez kyseliny citronové zavařování a výroba marmelád neobejde? Ne tak docela. Nemusíte kupovat balíčky kyseliny citronové, stačí, když k marmeládám přidáte čerstvou citronovou šťávu. Rozhodně pak docílíte ve výsledku mnohem lepší chuti. Citronová šťáva bude stačin, není potřeba do marmelády sypat kyselinu citronovou. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com Pektin po několikáté Pektin je v podstatě polysacharid přirozeně se nacházející v ovoci. Má želírující schopnosti, funguje jako stabilizátor i zahušťovadlo. Často se do marmelád při jejich výrobě přidává, mnohdy je to ale zcela zbytečné. Jak jsme zmínili výše, ovoce jej obsahuje samo, a pokud zvolíte vhodné ovoce, nemusíte pektin vůbec do marmelády přidávat. Nejvíce mají pektinu jablka, citrusy, černý rybíz a meruňky. Všechno použité náčiní i nádobí musí být perfektně čisté. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com Čistota na prvním místě Na závěr je důležité zopakovat, že během celé výroby marmelád i ostatního zavařování vám hodně peněz ušetří dodržování čistoty a hygiena. Na vše si berte čisté náčiní, nepoužívejte stará víčka na sklenice, sklenice zase řádně sterilizujte. Nezapomeňte, že po ochutnávání marmelády lžičku nebo míchačku rovnou dáte do dřezu a vezmete si čistou. Zároveň se vám vyplatí používat raději kovové nebo silikonové míchačky a stěrky než dřevěné. Opět z důvodu udržování hygieny. Zdroje: www.youtube.com, www.prozeny.cz, www.kupi.cz, mamazgruntu.cz