Loupání nebo škrábání brambor jistě nejsou činnosti, kterým bychom chtěli věnovat víc času, než je nezbytně nutné. A tak bychom se měli naučit jednoduchý trik, který z této činnosti udělá akci na pár vteřin. Je to tak jednoduché, jak jednoduché to jen může být.

Brambory jsou jednou z nejčastějších příloh k masu, ale mohou být s úspěchem také samotným základem hlavního chodu. Měli bychom pokaždé poděkovat Kryštofu Kolumbovi za objevení Ameriky a pak také španělským dobyvatelům tohoto kontinentu, kteří v 16. století z území Bolívie a Peru tyto tehdy tak podivné hlízy přivezli jako dar svému panovníkovi. Tyto brambory ještě nebyly přesně takové, jaké známe dnes, více se jim pak podobaly ty chilské, které ze svých cest dovezli o několik desítek let později Angličané. Od toho okamžiku se ale brambory v Evropě postupně zabydlovaly a dnes si bez nich jídelníček neumíme vůbec představit.

Jaké další způsoby loupání brambor můžete vyzkoušet? Podívejte se na youtube na video z dílny You Suck An Cooking:

Kdo by je loupal rád?

I když jsou brambory celkem nenáročné a dokáží růst i v nepříznivých podmínkách, v kuchyni se s nimi nejedna kuchařka nebo i kuchař neradi zabývají. Proč? Jejich loupání nebývá právě činnost, na kterou bychom se těšili. Můžeme si ji ale zjednodušit tak, že se budeme na tuto chvilku dokonce těšit. Hlavně v případě, kdy můžeme použít brambory vařené ve slupce, bude jejich čištění jednoduchost sama. Jak na to?

Nakrojit – uvařit – sloupnout

Princip tohoto nápadu je absolutně jednoduchý. Před tím, než brambory vložíme do hrnce, uděláme na každé nožem jakousi obroučku. Zkrátka ostrým nožem objedeme bramboru kolem dokola tak, abychom porušili slupku. Hlouběji zasahovat nemusíme, takto to bude stačit. O víc se už vlastně ani starat není třeba, protože zbytek je věcí fyziky a přírody. Jakmile budou brambory uvařené, vodu slijeme a pak přijde ten zázrak. Stačí brát jednu bramboru po druhé a jemně zatlačit na slupku. Sloupne se, jako by šlo o obal, který nikdy nebyl ke zbytku hlízy přirostlý. Jedna strana, pak druhá – a je hotovo. Doslova během vteřiny.

Ostrý nůž je nezbytností

Jsou ale také případy, kdy je zkrátka nezbytné vařit brambory už oloupané, a pak tento trik použít samozřejmě nemůžeme. U starších brambor nám v takové chvíli může pomoci jen opravdu dobrý “loupáček”, tedy speciální nůž na loupání brambor. Ať už dáváte přednost tomu klasickému, který vypadá jako obyčejný nůž, jenž má ke střence připevněnou zábranu, abychom nezakrojili příliš hluboko, nebo si pořídíte modernější varianty s výkyvnou hlavou, vždy je třeba dbát na ostrost nástroje. Jen opravdu ostrý nůž nám práci může ulehčit. I když se to nezdá jako důležité, věřte, že se s tupým loupáčkem “nadřete” mnohem víc.

Zkuste netradiční nástroj

Nové brambory většina lidí neloupe, ale škrábe. Na tuto práci je podle některých hospodyní možné použít také škrabku na ztvrdlé paty (samozřejmě pořízenou jen a pouze pro kuchyňské účely. Pravdou je, že tento princip funguje, ale je potřeba dobře vybírat, protože příliš jemné škrabky se rychle zanášejí a jejich čištění pak zabere víc času, než kdybychom brambory oškrábali nožem. Pořídíme-li si škrabku nerezovou, není pak problém dát ji s ostatním nádobím do myčky.

Všemocná technika pro velké rodiny

Pak je tady ještě jedna možnost, jíž využijí hlavně ti, kteří často vaří pro větší počet strávníků. Na některé kuchyňské roboty je možné v rámci alternativního příslušenství možné dokoupit škrabku brambor… Je vidět, že možností, jak si usnadnit práci v kuchyni, je celkem dost. Kterou z nich zvolíte právě vy?

