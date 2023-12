Pečení cukroví je pro někoho radost, pro jiného starost. Co dělat, aby se vám letos vaše sladká „vánoční tečka“ vydařila?

Češi v tom mají jasno. Mezi nejoblíbenější vánoční druhy cukroví jasně vedou vanilkové rohlíčky, linecké a perníčky! Tyto druhy cukroví seženete už napečené v obchodě, ale samozřejmě domácí jsou nejlepší. „Můj chlap by kupované cukroví nevzal do pusy,“ dušuje se paní Emílie z Mostu a dodává, že sice sama sladké nejí, ale kvůli rodině každoročně peče hned několik druhů. „To víte, jak jsem si ho rozmazlila, takového ho mám… Ale mně to nevadí, mám radost, když ostatní mají radost. Navíc, jednu krabici cukroví vždy dám dceři a snaše, které na pečení nemají čas. Ty jsou pak z toho vždy nadšené,“ usmívá se sympatická blondýnka a hned se s námi podělila o několik praktických tipů, které jsou vhodné na „vánoční pečení ve velkém“.

Nakupte si suroviny dopředu

„Suroviny na cukroví si kupuji v akcích často i několik měsíců dopředu. Mouka a ani cukr se nezkazí… A když vidím nějaká pěkná vykrajovátka, také si je pořídím… Zkrátka myslím na Vánoce dřív, než vůbec nastanou a pak se vyhnu alespoň velkým frontám v potravinových řetězcích,“ dává svůj tip zkušená paní Emílie.

Udělejte několik těst najednou

Chystáte se péct cukroví? Tak si den dopředu připravte hned několik těst najednou a uložte je do ledničky. Je jedno, jestli se k nim dostanete za den či dva… Důležité je, že máte zaděláno a vykrajovat můžete pak podle času, chuti a nálady.

close info Profimedia zoom_in Když si připravíte několik těst dopředu, pak vám pečení půjde jako po másle.

Předehřejte troubu

Aby pečení cukroví hezky plynulo, předehřejte troubu a pečte na jeden zátah. A pak už jen vykrajujte, dávejte péct a kontrolujte dění v troubě. Díky tomuto maratonu uděláte i několik druhů cukroví naráz.

Používejte pečicí papír

Cukroví je křehké zboží a hodně se láme. Abyste předešli jeho znehodnocení, pečte ho na pečicím papíře. Upečené cukroví pak stačí přenést na pečícím papíru do bezpečí a nechat vychladnout. A prázdný pekáč je zase váš!

close info Profimedia zoom_in Pečicí papír vám usnadní práci.

Vyklepávejte pracny ještě horké

„Pracny jsou oblíbené cukroví, ale ne vždycky se každému povedou. Abyste je dostali z formičky snáz, vyklepávejte je ještě horké. Půjde vám to jako po másle. A když ne? Zkuste s nimi trochu klepnout o stůl. Většinou povolí,“ doporučuje paní Emílie.

Pozor na perníkové těsto

Upéct dobré perníčky je umění. Obzvlášť, když se těsto stále nepříjemně drolí. V žádném případě se ho nesnažte zvlhčit vodou nebo mlékem! Zbytečně by ztvrdlo. Pokud chcete „perníkový základ“ trochu zvláčnit, přidejte do něj med. Toto slavné „včelí zlato“ propůjčí těstu chuť, vůni, elasticitu i vláčnost.

close info Profimedia zoom_in Med propůjčí perníčkům vůni, chuť i vláčnost.

Pořádně presyjte cukr

Připravujete cukrovou polevu na perníčky? Pak nezapomeňte pořádně prosít cukr. I nepatrná hrudka by mohla udělat velké škody a vaše malůvky by potom nebyly tak hezké jako dřív.

