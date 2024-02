close info Shutterstock

Kateřina Jelínková 10. 2. 2024

Bílé kuřecí maso je z dietetického pohledu velmi vhodné nejen pro běžnou konzumaci, ale také v případě mnoha zdravotních problémů, případně při snaze shodit nějaké to kilo, kterého se chceme zbavit. Proto bude dobré zjistit, co všechno z něj můžeme ještě vykouzlit – a to dokonce u mletého kuřecího masa.

Mleté kuřecí maso je běžně dostupné v obchodech, ale stejně tak si jej samozřejmě můžeme připravit také doma. Pokud se k tomu odhodláme, bude dobré takto zpracovat hlavně stehenní řízky, které bývají šťavnatější než ty prsní. Půjde-li ale o jejich směs, chybu samozřejmě neuděláme. Naopak chybou, které bychom se měli v tomto případě vyvarovat, je odmítání přídavku jakékoliv tekutiny. Mlékem nic nezkazíme, jak si ukážeme v následujícím návodu. Karbanátky s kuskusem? Proč ne – třeba podle receptu, který na youtube zveřejnil kanál Kuchyně Lidlu: Zdroj: Youtube Maso potřebuje trochu "pomoci" Ať se snažíme jakkoliv, kuřecí maso zkrátka samo o sobě nemá příliš výraznou chuť a navíc bývá poměrně suché. Rozhodně tedy nebude na škodu alespoň malý zásah, který udělá z vašeho drůbežího pokrmu doslova hody. Stačí k tomu málo, jen trocha koření, krajíček chleba a mléko. Po několika minutách budete mít zaděláno na ty nejlepší mleté kuřecí řízky, jaké jste kdy ochutnali. Namelte si doma to nejlepší maso Jestliže máte doma mlýnek na maso, je z poloviny vyhráno. Můžete si připravit vlastní surovinu z masa, které si sami vyberete. V takovém případě bude vhodné do mlýnku přidávat i další suroviny, které znásobí chuť samotného masa. Na půl kilogramu kuřecího masa si připravíme ještě dvě oloupané cibule a dva krajíce chleba namočeného v mléce. Do mlýnku budeme postupně vkládat maso, cibuli, rozkrojenou na poloviny a chléb. Materiál se tak částečně promísí již při prvním kroku zpracování. close info Profimedia zoom_in Drůbeží mleté maso je třeba dobře dochutit, kromě jiného solí a pepřem Pořádně dochutit, kořením šetřit nemusíte Jakmile bude namleto, přidáme do základu ještě jedno vejce, vše podle chuti osolíme a nezapomeneme na česnek. Měl by stačit jeden stroužek, ale máte-li raději voňavější oběd, v jeho množství se meze nekladou. Ze všech surovin pak stačí vypracovat homogenní hmotu a vytvarovat řízky, které obalíme stejně jako ty běžné – tedy v mouce, vajíčku a strouhance. Než se uvaří brambory, stačíme mleté řízky (nebo snad karbanátky) také usmažit. Vůně, která se bude linout celým domem, přiláká jistě celou rodinu. Když už musíte koupit hotové mleté maso... Pro ty z nás, kteří doma mlýnek na maso nemají, je logickou alternativou nákup již mletého kuřecího masa. V takovém případě sice nemůžeme ovlivnit jeho složení, ale správným dochucením docílíme stejného výsledku jako ve výše popsané variantě. Pokud nebudeme namočený chléb mlít, je třeba zajistit jeho dokonalé smísení s masem. V tomto případě proto raději odstraníme kůrku, která by přece jen mohla zůstat poněkud tvrdší i po namočení. Cibuli můžeme buď nakrájet opravdu hodně najemno, nebo k jejímu rozmělnění použít tyčový mixér, ale použít lze i větší lis na česnek. Také ten udělá dobrou službu. Další zpracování masového těsta již bude stejné jako v předchozím postupu. Luxusní pochoutka je tady Zpracování a dochucení mletého drůbežího masa je oproti ostatním druhům poněkud složitější, ale věřte, že dodržením těchto několika jednoduchých zásad povýšíte maso, jež je v základu poměrně bez chuti, na gastronomickou lahůdku. A to stále za celkem rozumnou cenu. Související články close Vaření a recepty Toto je jediný správný způsob, jak při nákupu poznat, zda je maso kontaminované video close Vaření a recepty Buřty na pivu podle Jana Punčocháře: Z hospodské klasiky delikatesa díky této zelenině video Zdroje: svetkreativity.cz, vitalnisenior.cz, fresh.iprima.cz

