Tukožroutské snídaně: Připravte si jednoduché pokrmy a kila půjdou dolů

Ať je léto nebo zima, mnoho z nás je stále nespokojená se svou váhou. Možná patříte mezi věčné dietáře, nadšeně testujete cvičící programy nebo jste obdivovateli buchet z posiloven. Zatočte konečně s neúspěchem a sestavte si tukožroutskou snídani, která dodá potřebné živiny a nastartuje den.

Zdroj: www.youtube.com, www.healthline.com

Snídat nebo nesnídat? To je otázka, kterou si položil snad každý. A jak to tak bývá, vše záleží na individuální potřebě daného člověka. Žádné vědecké studie totiž nedokázaly ani neprokázaly, zda existuje rozdíl mezi lidmi, kteří ráno snídaní nebo ne. Ať jste milovníky ranních pokrmů nebo do sebe po probuzení nedostanete nic než jen kávu, vždy byste se měli dívat na celodenní stravu jako komplex. I ti, kteří nesnídají, totiž mohou zkonzumovat více kalorií díky malým svačinám nebo většímu obědu. Magická rovnice, že pro redukci je nutný větší kalorický výdej než příjem, tak nebude fungovat.

Jak na vyváženou snídani?

Redukční snídaně by se měla skládat především z bílkovin, sacharidů a ovoce. V množství cca půl 240 ml hrnečku na každou složku.

Snídat nebo nesnídat? Zdroj: Seksun Guntanid/Shutterstock.com

Bílkoviny, sacharidy, ovoce a zelenina

Bílkoviny nakrmí svaly potřebnými aminokyselinami a pokud pravidelně cvičíte, nehrozí vám jejich ztráta. Navíc, díky bílkovinám nebudete mít hlad až do oběda. Skvělým zdrojem je bílý jogurt, vejce, mandlové mléko, hummus nebo cottage sýr. Vyhnout byste se měli uzeninám a sýrům, které svým složením patří do tuků. Mezi snídaňové sacharidy patří granola, ovesné vločky, celozrnná tortilla nebo chléb. Chybět by nemělo ani ovoce nebo zelenina. Můžete si dát banán, rajčata, listový salát, jahody, borůvky, maliny nebo jablko. Pokud redukujete, zkuste se vyhnout oříškovým máslům.

Jak na tukožroutkou snídani?

Díky snídani vám nezmizí tuk z problémových partií jako mávnutím kouzelného proutku. Dodáte však tělu energii a potřebné živiny hned po ránu nebo v době, kdy si o ni říká. Zaměřte se především na sezónní, lokální, čerstvé a co nejméně zpracované potraviny.

Rychlá vejce

Nemáte čas, ale máte chuť na teplou a chutnou snídani? Připravte si 2 míchaná vajíčka, k nim si nakrájejte jedno jablko a přikusujte plátek celozrnného chleba.

Sladká granola

Dáváte-li přednost sladkým snídaním, dejte si super rychlou snídani z granoly, jogurtu a ovoce. Nestíháte? Vyměňte jogurt za mléko a udělejte si v mixéru koktejl, který si můžete vzít s sebou.

Granola s jogurtem a ovocem ke snídani Zdroj: Sebastiana / Shutterstock.com

Chléb s lososem

Svěží snídaně, která na dlouho zasytí. Stačí vám plátek lososa, celozrnný chléb, rukola nebo špenát. Obložený chléb si můžete vzít i do práce do krabičky.