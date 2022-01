Tuřín: Zapomenutá zázračná zelenina našich babiček je všelék

Chtěli byste zpestřit svůj jídelníček? Zdravým, chutným a levným řešením je tuřín. Zelenina, na kterou se málem zapomnělo znovu zažívá svůj návrat do české kuchyně.

Kvak, dumlík či kolník čili brukev řepka tuřín, zkráceně tuřín. Kořenová zelenina, nazelenalá s fialovým okrajem a oranžově nažloutlou dření. Chuť zralé bulvy je mírně štiplavá a připomíná kedlubnu, menší mladší bulvičky chutnají spíše jako ředkvička. Konzumovat však u tuřínu můžete i nadzemní listovou část. Už naši předci věděli, jak prospěšný je tuřín pro lidské zdraví. Obsahuje vitamíny A a C, bílkoviny, karoten, vápník či draslík. Zlepšuje zažívání, do jídelníčku by ho měli zařadit ti, které trápí vysoká hladina špatného cholesterol či srdeční potíže.

Do trouby i syrový

Tuřín je skvělý samozřejmě syrový, stačí jej nakrájet na kousky a přidat do jakéhokoli salátu. Naše babičky ho však s gustem připravovaly na desítky dalších způsobů, a to i v teplé kuchyni. Tuřín je báječný do polévek, omáček, hodí se jako příloha k masu třeba ve formě kaše, výborný je pečený v troubě nebo zpracovaný jako zelí. Listy připravíte snadno třeba na způsob špenátu.

Správné uskladnění

Pokud nepatříte mezi majitele zahrádky, snadno tuřín seženete na sezónních farmářských trzích. Dejte pozor, tuřínu existuje hned několik odrůd, které se od sebe liší zabarvením, velikostí a jemností chutě. Před nákupem tuřín vezměte do dlaně, bulva by měla být tvrdá a beze skvrn. Dobře ho doma uskladněte, podobně jako ostatní kořenovou zeleninu, ideálně do tmavého a chladného sklepa do bedny s pískem, tak vám vydrží dlouhé měsíce.



Salát z trouby s tuřínem a kozím sýrem

Saláty z trouby zahřejí především v zimním období. Tuřín navíc podpoří trávení. Zdroj: Shutterstock

Suroviny:



2 bulvy tuřínu

3 menší bulvy červené řepy

2 menší červená cibule

2 mrkve

3 snítky tymiánu

sůl

čerstvě mletý černý pepř

3 lžíce olivového oleje

100 g čerstvého kozího sýra

2 hrsti vlašských ořechů

Postup:

Tuřín, červenou řepu, cibuli a mrkev oloupeme a nakrájíme na kousky. Vložíme do misky, přidáme snítky tymiánu, osolíme, opepříme a přidáme olivový olej. Vše dobře promícháme a přesuneme na plech s pečicím papírem. Pečeme při 180 °C asi 45 minut. Upečenou zeleninu vyndáme z trouby, rozdělíme na talíře, posypeme kozím sýrem a ořechy.

