Pekli byste, tvaroh máte rádi, ale moučníky z něj vám připadají hutné a těžké? Tato bábovka rozhodně taková není. Je to dezert lehký a jemný, který navíc zvládne i začátečník!

Jak na tvarohovou bábovku? Učte se od šikovné kuchařky!

Hledáte recept, kterým byste si osladili život? Zkuste třeba tuto jednoduchou tvarohovou bábovku. Je vynikající a vláčná, prostě úžasná! Hodí se na stůl o víkendu i ke kávě večer po návratu z práce.

O tom, že jde o recept velmi jednoduchý a vhodný i pro začátečníky, se můžete přesvědčit i v tomto příspěvku z YouTube kanálu Jana C., kde vám autorka vše názorně ukáže. Dívat se pod její ruce je prostě radost a navíc je recept dobře pochopitelný i proveditelný.

Ta nejúžasnější lehoučká tvarohová bábovka

Není to radost, koukat se pod ruce někomu, kdo ví, co dělá? Když budete mít po ruce ruční šlehač nebo kuchyňský robot, a hlavně pokud si odměříte všechny suroviny dopředu, uvidíte, že to je ohromně snadné pečení, které bude bavit i vás.

Na přípravu bábovky budete potřebovat 250 g tuku ideálně másla, 250 g měkkého tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 4 vejce, 200 g krystalového cukru, vanilkový extrakt nebo cukr, pro fajnšmekry pravý lusk, balíček kypřicího prášku, nastrouhanou kůru z půlky chemicky neošetřeného citronu, případně rozinky.

Protože tvaroh je těžký, mohou být hutná i tvarohová těsta, toto navíc obsahuje i hodně másla. Nicméně uvidíte, že díky vyšlehaným bílkům bude těsto krásně vláčné a významně lehčí.

Začněte předehřátím trouby na 160 °C a vymazáním a vysypáním formy na bábovku, které není nutné v případě použití silikonových forem. Ty jsou sice velmi zajímavé tvarem, ale dezertu bude chybět vypečení a kůrčička, pokud po něm toužíte.

Oddělte bílky ze čtyř vajec a vyšlehejte je do tuha. Začněte právě tím, protože až budou metličky mastné, dalším šleháním už by vám bílky do sněhu neztuhly.

Pak v další misce šlehejte žloutky s cukrem, vanilkou a máslem. Dejte si záležet na tom, aby byla směs opravdu hladká. Do misky přidejte také tvaroh, kůru, mouku smísenou s kypřicím práškem a špetku soli. Nyní vše společně vyšlehejte mixérem a na závěr vmíchejte ručně stěrkou nebo vařečkou i bílky. Bílky do těsta balíme, abychom si všechny bublinky nerozbili a těsto bylo opravdu nadýchané nejen kypřicím práškem, ale právě díky sněhu.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Krásná a chutná bábovka už nepotřebuje další ozdoby ani vylepšení.

Jak se peče tvarohová bábovka

Pak už zbývá jen naplnit formu a péci v troubě zhruba 45 minut. Propečení vyzkoušejte špejlí, vytáhněte z trouby a nechte vystydnout. Pak teprve bábovku vyklepněte z formy a případně ozdobte nebo krájejte.

Na tvarohovou bábovku se rozhodně hodí posyp moučkovým cukrem, ale také poleva z čokolády nebo cukru. Někdo přidává do cukrového ledu také trošku pomerančové nebo citronové šťávy a to je pak, panečku, voňavá a tuze sladká dobrota.

