Vynikající tvarohová bábovka: Přidat do těsta jablka je ten nejlepší nápad!

Bábovka patří mezi nejpopulárnější sladké delikatesy, bez kterých si neumíme představit víkendovou snídani, návštěvu u přátel nebo nedělní kávu u babičky. Na první pohled sice nevypadá jako luxusní dezert, zdání však může klamat. Překvapte své blízké nezapomenutelnou chutí tvarohové bábovky s jablky.

Třená, kynutá, hrníčková, mramorová, piškotová, jogurtová, olejová, šlehačková nebo pudingová. Receptů na bábovku existuje nepřeberné množství. Není divu, naši předci ji pečou již od 15. století. Od té doby se do těsta přidávají další ingredience, jako jsou hrozinky, kokos, ořechy, kandované ovoce nebo čokoláda. Dalo by se konstatovat, že každá rodina má svůj osvědčený recept, který se dědí z generace na generaci.

Bábovka

Zajímavostí je samotný tvar a název sladkého pečiva. Bábovkou se původně nazývala pouze specifická vysoká forma na pečení, která připomíná bohatě nařasenou sukni. Existuje však stará legenda, jež vypráví o Třech králích, kteří se na cestě z Betléma zastavili v Alsasku. Místní obyvatelé jim připravili koláč, který položili na turban jednoho z králů. Tak prý vznikla bábovková forma. Francouzi této legendě rádi věří. Proto se v alsaské vesnici Ribeauvillé každoročně během druhé červnové neděle koná Fete du Kougelhopf – bábovkový svátek. Hotové buchtě se ale říkalo pouze bába. „V Etymologickém slovníku jazyka českého J. Holuba a F. Kopečného se naznačuje, že toto pečivo mohlo dostat takové jméno proto, že se obvykle předkládalo během porodu porodním bábám, babičkám, jinak řečeno babicím," píše publicista a spisovatel Michal Novotný.

Největší problém nastává po upečení bábovky. Jak ji dostat v neporušeném stavu z formy? Zdroj: stoica ionela/Shutterstock.com

Jak vyndat bábovku z formy

Bábovkových forem je na trhu spousta. Od silikonových, po keramické, litinové nebo hliníkové. Pyšní se různými tvary, které připomínají strmé střechy, himalájské horské útesy, katedrály, květy nebo dámské klobouky. Největší problém nastává po upečení bábovky. Jak ji dostat v neporušeném stavu z formy, aniž by se budoucí snídaně nebo svačina nerozpadla na několik kusů? Zkuste jednoduchý trik. Bábovku nechce vychladnout a poté na vrch formy položte utěrku navlhčenou ve studené vodě.

Tvarohová bábovka s jablky

Tato bábovka je skvělou volbou, pokud chcete začít den sladkou snídaní nebo si po obědě trochu zahřešit. Můžete ji servírovat se zakysanou smetanou a teplým kakaem. Na 8 až 10 porcí budete potřebovat 300 g polohrubé mouky, 250 g plnotučného tvarohu, 250 g cukru krupice, 200 g másla, 4 vejce, 4 velká jablka, 1 sáček kypřícího prášku, 100 ml mléka, 1 sáček vanilkového cukru, 2 lžíce rumu a špetku soli.

Jablko je tajnou ingrediencí lahodné tvarohové bábovky. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Tvarohová bábovka s jablky - postup

Jablka oloupejte a nastrouhejte na hrubém struhadle. Mošt slijte. Žloutky vyšlehejte s máslem a cukrem do pěny, přidejte k ní mouku a prášek do pečiva, rum, mléko a tvaroh. Z bílku ušlehejte sníh, osolte ho a postupně ho přimíchávejte společně s jablky do těsta. Směs vlijte do bábovkové formy vymazané máslem a vysypané moukou. Pečte na 170 °C 45 minut.

