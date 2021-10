Nejvláčnější tvarohová bábovka hrníčkovka: Jako obláček a nepokazí ji ani dítě

Bábovka patří v české kuchyni k naprostým klasikám a je dost možná tím vůbec nejpopulárnějším moučníkem, který se pravidelně připravuje v mnoha domácnostech. Její příprava není v mnoha případech složitá, čas od času se ale mnozí potýkají s tím, že je bábovka po upečení poněkud suchá a při konzumaci takřka až dusivá. To však nikdy neplatí pro bábovku tvarohovou, která je vždy zaručeně krásně vláčná a lahodná. Díky hrnečkovému receptu ji navíc zvládne naprosto každý a vy tak můžete její přípravu bez větších obav svěřit i dětem!

Zdroje: recepty.eu, kucharkaprodceru.cz, gurmetacademy.cz

Peče se již po staletí, skvěle chutná, všechny nadchne a jen se po ní zapráší. Bábovka patří vedle kynutých buchet k těm vůbec nejpopulárnějším českým moučníkům, a to rozhodně právem. Kromě toho je navíc nesmírně snadná na přípravu. Během let se objevila řada jejích variant. V kuchařkách lze proto narazit na bábovky ořechové, pudinkové, olejové anebo třeba čokoládové. Mezi ty nejpůvodnější bábovky ovšem patří bábovka tvarohová. Je snadná, rychlá a hlavně neuvěřitelně vláčná až šťavnatá. Skvěle se tak hodí pro ty, kterým klasická bábovka připadá poněkud sušší. A co víc, při její přípravě se parádně zabaví i děti.

Tvaroh dodá bábovce úžasnou vláčnost. Zdroj: Eivaisla/Shutterstock.com

Jak péct bábovku?

Ještě předtím, než se pustíte do přípravy těsta, je žádoucí, abyste z chladničky vyndali včas všechny studené suroviny. Při práci by totiž měly být pokojové teploty. Jedině tak s nimi vytvoříte to nejlepší těsto. Výjimkou je pouze smetana, pokud ji recept obsahuje. Ta by naopak měla být co nejvíce vychlazená, aby bylo možné ji správně vyšlehat.

Samotná příprava bábovky není žádným složitým postupem. Prakticky stačí jen vyšlehat vejce s cukrem, případně sníh, přidat všechny další suroviny a vše dobře promíchat. U sypkých surovin se vyplatí je do směsi prosít, aby se zbytečně například z mouky netvořily hrudky.

Těsto následně stačí nalít do vymazané a vysypané formy a vložit do trouby předehřáté na 160 stupňů Celsia. Mnozí bábovku pečou na klasických 180 stupňů, v drtivé většině případů pak ale dochází k tomu, že bábovka v důsledku tepla hodně rychle vyroste a navrchu popraská. Zároveň platí zlaté pravidlo neotevírat troubu alespoň během první půlky pečení. Kvůli náhlé změně teploty by se bábovka mohla srazit.

Jak vyklopit bábovku

Aby šla bábovka dobře vyklopit, je nutné formu velmi dobře a hlavně důkladně vymazat. Dejte si při tomto procesu opravdu záležet a nevynechejte ani jediné místo ve formě, na které by se následně mohlo těsto nalepit. Pro vysypání pak použijte hrubou mouku nebo například kokos. Výhodu mají ti, kteří pracují se silikonovými formami. Ty v drtivé většině případů není nutné vůbec vymazávat a bábovka z nich po upečení vypadne takřka sama.

Po vyndání bábovky z trouby ji nechte ještě alespoň 15 minut odpočívat ve formě a až poté ji vyklopte. Jak již bylo zmíněno, prudké změny teploty těstu nesvědčí. Po okamžitém vyklopení by tedy bábovka mohla „spadnout".

Úžasně vláčná tvarohová bábovka

Tvarohová bábovka je nesmírně snadná. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek krupicového cukru

1 hrnek mléka

1 sáček vanilkového cukru

1 sáček prášku na pečení

2 vejce

1 sáček vanilkového pudinkového prášku

250 gramů měkkého plnotučného tvarohu

3/4 hrnku oleje

citronovou kůru

šťávu z citronu

Postup:

Začneme tím, že předehřejeme troubu na 160 stupňů a vymažeme a vysypeme formu na bábovku. Ve větší míse vyšleháme vejce s oběma cukry do pěny, poté přidáme tvaroh, olej, mléko, prosátou mouku, pudinkový prášek a prášek do pečiva. Vše společně vyšleháme v hladké těsto a nakonec přidáme i trochu citronové šťávy a kůry podle chuti. Tyto komponenty lze však i zcela vynechat.

Těsto nalijeme do připravené formy a dáme péct asi na 40 minut. Na konci pečení vyzkoušíme propečenost těsta pomocí špejle, kterou do těsta zapíchneme. Vyndáme-li ji z těsta suchou, je hotovo. Bábovku necháme ve formě po upečení 15 minut odstát a můžeme ji vyklopit. Nejlépe chutná zcela zchladlá.