Rozhuda: Poctivý recept na pomazánku mojí babičky nic nepřekoná

Když se řekne rozhuda, mnohým se možná nevybaví vůbec nic. Přitom jde o naprosto klasickou a vynikající pomazánku z tvarohu a bylinek, která je populární hlavně na jihu Čech. Je rychle hotová, chutná báječně a potřebujete na ni jen pár surovin. Lepší a rychlejší večeři nevymyslíte.

Během horkých letních dnů se asi nikomu nechce trávit v kuchyni dlouhé hodiny u rozpáleného sporáku. Tak si většina lidí pochutnává na pokrmech, při jejichž přípravě není třeba zapínat plotnu a jsou rychle hotové. Stolům tak kralují hlavně saláty a také pomazánky. A to ideálně ty, do kterých můžete použít čerstvé bylinky z vlastní zahrádky.

Hitem každého léta jsou nejrůznější pomazánky s čerstvými bylinkami a zeleninou. Zdroj: Profimedia

Co je to rozhuda

Jednou z populárních pomazánek, kterou si společně s krajícem čerstvého chleba s velkou chutí dopřávaly už naše babičky, je rozhuda. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Rozhuda pochází z jihu Čech, kde přesně se ale vzal její název nebo od čeho je odvozen, dodnes není jasné. Jde ovšem o naprosto jednoduchou pomazánku z tvarohu, do které se přidávají čerstvé bylinky, máslo, cibulka, někdy také smetana, mletá sladká paprika anebo česnek. I když možná neznáte její originální název, pravděpodobně jste podobnou pomazánku už někdy ochutnali. Jednoduše pod názvem tvarohová pomazánka.

Pomazánka rozhuda

Podrobný postup najdete ve videu:

V misce utřete 150 gramů měkkého tvarohu společně se špetkou soli a pepřem. Přidejte 2 prolisované stroužky česneku, 1 velkou hrst nasekané pažitky a 100 gramů nastrouhaného sýru eidam. Podle potřeby pak do pomazánky nalijte mléko, aby byla méně hustá a snadněji se roztírala. Před podáváním dejte ideálně ještě rozhudu odpočinout do chladničky alespoň na 30 minut a pak už jen servírujte na čerstvém pečivu. Skvěle si ji ale vychutnáte i k bramborám „na loupačku”, u kterých nahradí rozhuda klasický tvaroh.

TIP: Do pomazánky můžete přidat i celou řadu jiných surovin. Báječná bude s najemno nasekanou jarní cibulkou, s koprem, bazalkou anebo třeba nakrájenou kyselou okurkou.

Chleba s pomazánkou ještě můžete ozdobit třeba rajčaty ze zahrádky. Zdroj: Shutterstock

Rychlý domácí chléb bez kynutí

Pokud doma zrovna nemáte čerstvé pečivo, snadno a rychle si můžete upéct voňavý a křupavý chléb. A to i bez zdlouhavého kynutí. Jednoduše smíchejte v míse 400 gramů hladké mouky, 1 lžičku soli, 1 lžičku kmínu, 300 mililitrů vlažné vody, 1 lžičku cukru a 1 balení instantního droždí. Vznikne řidší těsto, které nalijte do zapékací formy vystlané pečicím papírem a dejte chléb péct do trouby vyhřáté na 220 stupňů Celsia. Během pečení ho několikrát potřete slanou vodou. Po upečení nechte chléb vychladnout a můžete zakrojit. Podávejte ho ideálně s rozhudou.