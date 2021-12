Nejsnazší způsob, jak udělat tvarohové buchty

Tvarohové buchty patří k těm nejoblíbenějším moučníkům, jaké česká kuchyně nabízí. Miluje je snad každý, ne každý se ale rád pouští do jejich pečení. Příprava tvarohových buchet je kvůli kynutí časově poměrně náročná a následné plnění jednotlivých buchet zdlouhavé. Práci si ale můžete až neuvěřitelně usnadnit. Víte jak?

Snad žádný jiný moučník není tak typický pro českou kuchyni. Jsou úžasně vláčné, díky tvarohu šťavnaté a když jsou správně připravené, skoro se rozplývají na jazyku. České kynuté buchty zkrátka patří mezi absolutní stálice a pravidelně se díky své oblíbenosti připravují v mnoha domácnostech. Častokrát se ale může stát, že se nám do jejich pečení tak úplně nechce. A není se čemu divit. Upéct dobré buchty není jen tak. Příprava vyžaduje dostatek času, plnění buchet pak také jistou dávku zručnosti. Všehovšudy jde o poměrně zdlouhavý proces, na který má ne každý a ne vždy náladu. S jednou vychytávkou je však možné si trápení značně zjednodušit.

Buchty jsou populární nejen s tvarohem, ale také s povidly nebo mákem. Zdroj: stockfoto / Shutterstock

Těsto na kynuté buchty

Těsto na přípravu buchet se prakticky nijak neliší od jiných pevných kynutých těst určených na moučníky. Zpravidla obsahuje mouku, vejce, mléko, cukr, máslo a pochopitelně droždí. To lze použít jak v jeho čerstvém stavu, tak i to sušené. Pravdou však zůstává, že se čas přípravy značně zkrátí, zvolíte-li právě droždí sušené známé také jako instantní. S ním totiž nemusíte připravovat kvásek a rovnou jej můžete vmíchat do těsta, které se následně nechá kynout. Pokud však z nějakého důvodu upřednostňujete klasické droždí, klidně použijte to. Počítejte však s tím, že se doba přípravy buchet o pár minut prodlouží. Myslete také na to, že na správné vykynutí těsto potřebuje dostatek času. Mělo by zdvojnásobit svůj objem, což trvá zhruba hodinu.

Jak plnit buchty

České kynuté buchty se dělají tak, že se z vykynutého těsta tvoří malé placičky, které se naplní tvarohem (nebo jinou náplní), uzavřou, upevní a vloží na vymazaný plech. Právě tento krok může mnohým činit nemalé obtíže. Buchty jdou možná špatně upevnit, náplň z nich vytéká, nedrží pohromadě… Problémů se zkrátka může objevit mnoho. Je však nesmírně jednoduché jim předejít.

Běžně se z těsta tvoří malé placičky, které se plní náplní. Je to ale poměrně zdlouhavé. Zdroj: Shutterstock

Zkuste buchty udělat jinak. Vykynuté těsto rozdělte na dvě stejně velké části, aby se s nimi lépe pracovalo. Jednu část těsta rozválejte na tenký plát, který následně rovnoměrně potřete tvarohovou náplní. Poté jen těsto srolujte stejně, jako kdybyste připravovali například slané šneky, a přesně tak jej i následně nakrájejte nožem nebo kuchyňskou nití. S druhou částí těsta pracujte stejně. Jednotlivé buchty pokládejte na pečícím papírem vyložený plech a nechte mezi nimi větší rozestupy. Během pečení se totiž buchty ještě zvětší.

Tvarohové buchty

Budete potřebovat:

1/2 kg polohrubé mouky

4 polévkové lžíce cukru krupice

50 g másla

1 žloutek

1 lžičku citronové šťávy

1/2 lžičky soli

200 ml mléka

1/2 sáčku vanilkového cukru

1 sáček sušeného droždí (asi 7 gramů)

Tvarohová náplň:

1 až 2 žloutky

1 sáček vanilkového cukru

250 gramů pevného tvarohu

zhruba 2 lžíce cukru moučka

Postup:

Ve větší míse smícháme mouku, cukr, sůl, vanilkový cukr a sušené droždí. Do suché směsi přidáme žloutek, rozpuštěné máslo, citronovou šťávu a také vlažné mléko a všechno společně dobře propracujeme. Použijeme buď ruce, nebo kuchyňského robota. Když je těsto krásně spojené, měkké, hladké a lesklé, posypeme jej z vrchu trochou mouky, přikryjeme mísu utěrkou a dáme ji na teplé místo, aby těsto mohlo kynout.

Mezitím, co těsto kyne, se pustíme do přípravy tvarohové náplně. Tvrdý tvaroh nastrouháme a smícháme jej se žloutky a oběma cukry. Pokud je náplň příliš hustá, můžeme si pomoci trochou rozpuštěného másla. Všechno dobře promícháme a dáme stranou.

Po zhruba hodině, kdy je těsto již krásně vykynuté, jej vyndáme z mísy na lehce pomoučený vál a rozválíme na placku tlustou asi půl centimetru. Celou ji potřeme tvarohovou náplní a srolujeme. S pomocí nože nebo kuchyňské nitě pak z „rolády” odřezáváme kousky široké zhruba tři centimetry a pokládáme je na pečícím papírem vyložený plech. Buchty zakryjeme utěrkou a necháme ještě deset minut dokynout. Následně je potřeme žloutkem a vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C na 25 až 30 minut. Po upečení a vychladnutí ještě buchty posypeme moučkovým cukrem.