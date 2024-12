Pokud jste už od dětství snili o vláčném cukroví, dnes si jej můžete udělat. Vánoce se kvapem blíží, takže je na čase se pustit do díla. Podívejte se na snadný recept na vláčné tvarohové cukroví.

Podzimu již odzvonilo, a to znamená, že nastává jedno z nejoblíbenějších období v roce. Je tu advent. Kromě toho, že je venku zima, všichni by byli nejraději zachumlaní v dekách a ve skrytu duše celý národ doufá, že letos budou konečně bílé Ladovské Vánoce, je také potřeba přichystat domácnost na vánoční atmosféru. To zahrnuje výzdobu celého domu, nákup vánočních františků, velice stresující nákupy dárků na poslední chvíli (závidím lidem, kteří to stihli již v listopadu pozn. redaktorky), ale hlavně pečení cukroví.

Video recept na tvarohové těsto najdete na Youtube kanále Blog Kuchtíme - s chutí & humorem:

Zdroj: Youtube

Vánoční cukroví

Advent je jedním z nejoblíbenějších období u dětí a hádejte proč? Zaprvé, samozřejmě, očekávají příchod Ježíška, takže se snaží na poslední chvíli odčinit všechny neplechy, které natropily během celého roku, a zadruhé cukroví.

Tuna sladkého, které se pojídá prakticky celý měsíc. Co víc si přát? Jenže mnoho dětí má s cukrovím také určitý problém, a to je fakt, že je až moc suché a křupavé. Možná jste i vy zamlada snili o hezky vláčném cukroví, které se hebce rozpadá na jazyku. A dnes si ho můžete udělat. Postup je naprosto jednoduchý.

close info Michaela Jilkova / Shutterstock zoom_in Dělání cukroví je naprosto nádherná aktivita, do které se rády zapojí i děti.

Jako první si vezměte čistou mísu. Do té nasypte 250 gramů hladké mouky. Poté k mouce přidejte ještě 250 gramů změklého másla, 250 gramů plnotučného tvarohu, jeden žloutek a sůl. Než přidáte další ingredience, vše důkladně promíchejte, jelikož pak by se vám všechny ingredience dohromady míchaly těžce. Následně do vaší směsi vysypejte jeden pytlíček vanilkového cukru a půl lžičky skořice.

Jednoduché, dokonalé a vláčné

Jakmile budete mít veškeré ingredience v míse či hrnci, je načase z nich vypracovat těsto. Jakmile bude vaše těsto na cukroví hladké, zabalte jej do fólie a dejte do lednice. Minimálně tam může být dvě hodiny, ale ideální je těsto nechat klidně i pár dní odležet.

A následně přichází na řadu část, kterou všechny děti naprosto milují, neboli pomáhání s vykrajováním lineckého cukroví a skryté ujídání, když se zrovna nedíváte. A pak už máte v podstatě hotovo. Stačí jen dát linecké do předehřáté trouby na 8 minut o teplotě 160 stupňů celsia.

