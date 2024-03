Tvarohový koláč se stal oblíbeným moučníkem po celém světě. Existuje však jeden způsob, jak ho můžete připravit i bez jediné špetky mouky! Vyzkoušejte fantastickou kombinaci máku a povidel, které mouku perfektně nahradí. Tento tvarohový dezert si zamilujete ještě dřív, než ho vůbec ochutnáte!

Milujete sladké dezerty, i když víte, že byste je měli omezovat? Tvarohový koláč bez mouky s mákem a povidly je nejen lahodným moučníkem, ale také zdravou alternativou k tradičním receptům. Je vhodný rovněž pro ty, kteří si musejí dávat pozor na příjem lepku. S vysokým obsahem vápníku a hořčíku je tak ideální volbou pro všechny, kteří dbají na své zdraví a zároveň si rádi dopřávají sladké dobroty. Místo váhání se proto můžete hned pustit do jeho přípravy! Jak na to?

Zdravotní benefity máku

Mák není jen skvělou přísadou v koláči, který vyzdvihá jeho chuť o stupeň víš, ale také má spoustu zdravotních výhod. Obsahuje totiž vysoké množství vápníku a hořčíku, které jsou nezbytné pro zdravé kosti a svaly. Pokud si tedy dopřejete kousek tohoto tvarohového koláče, můžete si být jisti, že tím svému zdraví rozhodně neuškodíte.

Mák je zdravější alternativou klasické mouky, který můžete běžně používat při pečení koláčů a buchet.

Příprava tvarohového těsta

Nejdříve si v míse smíchejte 250 g polotučného tvarohu, 100 g rozpuštěného másla, 100 g cukru, jeden pytlík vanilkového cukru a 3 žloutky. Jakmile dosáhne směs hladké konzistence, přisypte 100 g máku a lžičku prášku do pečiva. Opět pečlivě promíchejte, aby se všechny ingredience dobře spojily. Nakonec přimíchejte ještě 80 g švestkových povidel.

Nadýchanost tkví ve sněhu

Ze zbylých bílků je zapotřebí ušlehat kvalitní sníh, který zajistí, že koláč bude krásně lehký a nadýchaný. Bílky o pokojové teplotě spolu se špetkou soli vyšlehejte do tuhého sněhu. Poté ho zlehka vmíchejte do připraveného těsta, které následně nalijte do vymazané formy máslem.

Pokud vyšleháte krásně tuhý sníh z bílků, máte vyhráno!

Pečení do zlatova

Připravené těsto ve formě dejte do předem vyhřáté trouby na 180 °C péct. Po 30–40 minutách pečení, nebo dokud koláč nezíská zlatavou barvu a nevztyčí se, vypněte troubu a nechte koláč vychladnout. Hotový tvarohový koláč s mákem můžete podávat s horkým nápojem jako je čerstvě překapávaná káva. Uvidíte, že sladká chuť koláče se dokonale sladí s hořkostí nápoje.

Tipy na dozdobení

Při servírování můžete tvarohový koláč doplnit čerstvým ovocem podle vašeho výběru. Skvěle se hodí čerstvé jahody, maliny nebo borůvky, které přidají koláči další vrstvu chuti a osvěžení.

Pro ty, kteří milují trochu luxusu, podávejte tvarohový koláč s domácí šlehačkou. Stačí vyšlehat smetanu se špetkou vanilkového cukru a přidat ji jako krémový doplněk k tvarohovému koláči. Další možností je servírovat tvarohový koláč s kvalitní zmrzlinou.

