Milujete syrečky? Vyzkoušejte domácí tvarůžkový tatarák podle receptu z oblíbeného pořadu Prostřeno! Jedná se o vynikající pochoutku nejen k pivu, ale i k vínu!

Klasický tatarák se připravuje z kvalitního hovězího masa. Pokud se však masu z nějakého důvodu vyhýbáte, můžete si tuto populární dobrotu zhotovit i z jiných surovin. Velice často se využívá brambor, lilku, hub, anebo rajčat. Ale co takhle vyzkoušet tatarák z olomouckých syrečků? Vsaďte na jistotu a připravte ho podle receptu Standy Kubína z pořadu Prostřeno, který prozradil i svou vychytávku s máslem.

Středověká dobrota byla i platidlem

Známé olomoucké syrečky neboli tvargle se už více než 145 let vyrábějí v nedalekých Lošticích, kde na ně továrna vlastní i ochrannou známku. A proč se jim říká olomoucké? Je to proto, že se prodávaly v Olomouci na trhu. Kdy byl přesně vyrobený první tvarůžek se neví, ale první písemné zprávy pocházejí z roku 1452 a v roce 1583 se syrečky dokonce objevily i v soupisu pozůstalosti. O jejich popularitě svědčí i to, že v 17. a 18. století se běžně používaly jako platidlo.

close info Profimedia.cz / Profimedia/ČTK zoom_in Olomoucké syrečky jsou vlastně uzrálý tvaroh dochucený solí.

Na Hané se tehdy syrečky připravovaly skoro v každé domácnosti. Ženy, které je vyráběly, se nazývaly „pleskačky“. Hroudy tvarohu totiž zpracovávaly rukama, a to pleskáním a tvarováním do klapaček. Olomoucké syrečky jsou vlastně uzrálý tvaroh dochucený solí. Původně byly pouze kulaté, v současnosti na ně narazíte i ve formě kroužků, špalíčků či válečků.

Specifická chuť i vůně

Olomoucké syrečky nejsou pochoutkou pro každého, ale mají velké procento svých příznivců, kteří se po nich mohou doslova utlouct. Mají lehce štiplavý odér a pikantní chuť, která nesedne každému. Servírovat se dají nejen za studena, ale i tepelně upravené, a to naslano i nasladko.

Tvarůžkový tatarák

Nejprve si připravte veškeré potřebné ingredience. Na jednu porci budete potřebovat: 100 g olomouckých tvarůžků, 3 polévkové lžíce 33 % smetany, 1 malou lžičku sójové omáčky, 25 g másla, špetku drceného kmínu, 2 malé lžičky mleté sladké papriky, 1 malou hrst petrželové nati, šalotku, sůl a pepř.

close info YouTube.com zoom_in Do tvarůžkového tataráku patří rozpuštěné máslo.

Pak si pokrájejte šalotku i petrželovou nať najemno. Přilijte rozpuštěné máslo a smetanu, okořeňte sladkou paprikou, sójovou omáčkou, kmínem a pepřem. Následně přisypte najemno pokrájenou šalotku a nasekanou petrželku a vše řádně promíchejte. Podle potřeby dochuťte solí a ostatním kořením.

Můžete servírovat

Jakmile tvarůžkový tatarák vystydne, podávejte s kvalitním domácím chlebem, anebo topinkami.

