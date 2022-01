Tygří dort: Úžasná vychytávka. Zvládne ho každý a výsledek je jako od cukráře

Název zní trochu exoticky a divoce. Vlastně tak i samotný dort po rozkrojení vypadá! Taková divočina na stole, to přesně je "tygří dort". Zkuste ho spolu s námi.

Zajímavý dort se na stole bude krásně vyjímat. Návštěva nebo rodina nebudou věřit tomu, že jste ho vyprodukovali vy osobně. Budete potřebovat formu o průměru 20 centimetrů, sporák a troubu. Pak spoustu surovin, které si musíte napsat na nákupní seznam, ale rozhodně se vám to vyplatí, protože výsledek bude stát za to!

Ingredience na korpus

5 vajec

špetka soli

160 g cukru

pomerančová kůra

70 ml pomerančového džusu

70 ml rostlinného oleje

140 g hladké mouky

15 g holandského kakaa

20 g hladké mouky

Korpus

Oddělte si z pěti vajec bílky (žloutky si odložte do větší misky). Bílky poté se špetkou soli vyšlehejte a ke konci přidejte postupně 160 g cukru.

Ke žloutkům nastrouhejte trochu pomerančové kůry, přilijte 70 ml pomerančového džusu, dále pak 70 ml rostlinného oleje a metličkou důkladně promíchejte. Tuto směs pomalinku přilévejte k našlehaným bílkům a šlehejte pomocí elektrického šlehače (samozřejmě můžete použít i ruční šlehač nebo metličku, ale směs do bílků lijte velice opatrně).

Ke směsi prosejte 140 g mouky a metličkou ji jemně zapracujte. Výsledné těsto si rozdělte na dvě poloviny, kdy do jedné půlky přimíchejte 15 g holandského kakaa a do druhého přisypejte ještě 20 g prosáté mouky.

Nachystejte si dortovou formu a ke každému těstu si připravte jednu lžíci.

Začněte vrstvit těsta

Dejte dvě lžíce světlého těsta přímo doprostřed formy, na něj pak dvě lžíce tmavého těsta a takto pokračujete až do zpracování obou těst.

Vložte do vyhřáté trouby na 180 °C a nechte korpus péct cca 40 minut (zkuste propečenost špejlí). Hotový korpus nechte na kuchyňské lince vychladnout a poté prořežte na 3 pláty.

Vrstvený korpus na tygří dort Zdroj: Profimedia

Suroviny na bílý krém

500 g husté zakysané smetany

čtvrt lžičky vanilinu

120 g moučkového cukru

Krém bílý, jak na něj

Do misky si dejte zakysanou smetanu, rozšlehejte elektrickým šlehačem, přidejte vanilin a přisypte moučkový cukr za stálého chodu šlehače.

Suroviny na žlutý krém

35 g kukuřičného škrobu

150 g kondenzovaného mléka

250 ml pomerančového džusu nebo šťáva

100 g másla

pomerančová kůra z jednoho pomeranče

Krém žlutý - postup

Do hlubší pánve nebo rendlíku vsypte kukuřičný škrob a za stálého míchání na středním plameni přilijte pomerančový džus nebo šťávu. Metličkou svižně míchejte až do zhoustnutí. Poté přilijte kondenzované mléko, promíchejte, přidejte pomerančovou kůru a opět poctivě promíchejte. Přelijte směs do nádoby, ve které můžete použít tyčový mixér a přidejte 100 g másla – vyšlehejte krém pomocí tyčového mixéru.

Dortový korpus se též nazývá zebra. Zdroj: shutterstock

Jak na vrstvení dortového základu

Položte si první vrstvu korpusu na linku a potáhněte tenkou vrstvou bílého krému. Krémy přendejte do dvou cukrářských zdobících sáčků s hladkou špičkou (kdo nevlastní, postačí mikrotenové sáčky s ustřiženými růžky). Je úplně jedno, jakým krémem začnete. Obkružte dort vrstvou krému, poté vyměňte za druhý pytlík a vytvořte další kruh. Postupujte od vnější strany dortu k vnitřnímu - na střídačku.

Na vytvořenou vrstvu krémů opatrně položte další plát korpusu, jemně upěchujte. Korpus opět potáhněte tenkou vrstvou bílého krému a vytvořte stejné krémové kruhy jako na předchozím korpusu. Po dokončení kruhů položte na vrch poslední kus korpusu a na něm naposledy vytvořte tenkou vrstvu krému a krémové kruhy, které vyhlaďte stěrkou.

Finální fáze - poleva

Nechte rozpustit 150 g mléčné čokolády spolu s 60 ml mléka a 60 g másla a následně polevou polijte dort. Svůj cukrářský zázrak pak dejte na pár hodin vychladit do lednice, aby poleva zatuhla.

Pokud máte rádi „nahaté" dorty, vaše dílo je dokonáno, ale jestli si chcete tygří dort ještě přizdobit, pusťte se do díla, fantazii se meze nekladou.

Na celý postup se můžete podívat zde:

