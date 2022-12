Tyto jednohubky z rajčat zmizí ze silvestrovského stolu jako první

Připravit rychlé pohoštění na Silvestra je výhra. Máme pro vás tip na jednu „mňamku“, která je hotová bleskem a ještě se po ní „zapráší“.

Větší (soudková) rajčata seženete na každém rohu. Jsou šťavnatá, plná výživných látek a vitaminů. A mají ještě jeden pozitivní efekt – obsahují hodně vody a málo kalorií.

Pokud jste o Vánocích trochu „nabrali“, pomůžou vám s odlehčením. Vždyť ve stogramovce rajčat je jen 94 kJ! Nutriční terapeuti rajčata doporučují do salátů, na pizzu nebo obložených sendvičů. My vám ale poradíme něco lepšího – rajčatové jednohubky! Jsou lehké, chutné a elegantní. A co víc, hodí se i jako stylové silvestrovské pohoštěni. Tak se do nich pojďme pustit!

Jednoduché jednohubky z rajčat

Jak připravit jednohubky z rajčat, se podívejte ve videu:

Nejdříve dejte vařit čtyři vejce natvrdo. Mezitím nakrájejte na silnější plátky tři až čtyři větší rajčata. Naaranžujte je na talíř a každé okořeňte pepřem a solí. Pak se pusťte do přípravy česneku – oloupejte pět stroužků, nasekejte nadrobno a znovu použijte k ochucení rajčat. Máte hotovo? Pak vyjměte vařená vejce z vody. Oloupejte je a pomocí kráječe je nasekejte na malé dílky.

Vejce nakrájejte pomocí kráječe na zeleninu. Zdroj: Profimedia

Mazání a aranžování

Pak vaječnou drť nasypete do misky a smíchejte se 3 lžícemi majonézy. Vznikne vám z toho taková lehká vaječná směs. Pomocí lžičky nebo vidličky ji nadávkujte na rajčata a trochu uhlaďte, aby rajčatové sendviče získaly chlebíčkovou vizáž. Nakonec je zasypte strouhaným tvrdým sýrem (můžete zvolit klasický eidam, parmezán nebo goudu) a ozdobte snítky čerstvé petrželky nebo pažitky.

Na posyp jednohubek můžete použít eidam, ale i parmezán. Zdroj: Profimedia

Servírování a konzumace

Protože se jedná o zeleninové sendviče, které jsou bez silné opory pečiva, přidejte k nim dortovou lopatku, která umožní hostům, aby si nabrali tolik „chlebíčků“, kolik potřebují. Díky téhle vychytávce se nenaruší hezká úprava talíře a vy máte jistotu, že hostům nebude jídlo při nanášení padat všude kolem. Protože se obložená rajčata nedají jíst rukou, nezapomeňte přidat na stůl i malé vidličky.

Verze pro lenochy.

Nechce se vám trávit u plotny příliš času? Zkuste tedy italské jednohubky Caprese. Budete je mít hotové za dvě minutky.

Patříte v kuchyni mezi lenochy? Pak zkuste ještě další, jednodušší variantu, italské caprese. Zdroj: Profimedia

