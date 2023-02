Uhlířina: Zapomenutý recept našich babiček. Vyjde vás na 50 Kč a pochutnáte si

Není pochyb o tom, že se naše babičky uměly v kuchyni skvěle otáčet a i z pár obyčejných levných surovin dokázaly vykouzlit chutný a výživný pokrm. Jedním takovým byla i pochoutka známá jako uhlířina, která je hned hotová a je až neuvěřitelně levná. Znáte ji?

Pokud máte zrovna hluboko do kapsy nebo se jen zkrátka snažíte šetřit, vyplatí se mít v rukávu recepty na lahodné a hlavně levné pokrmy. Rozhodně se nemusíte spoléhat jen na obložený chleba či instantní polévky a můžete si připravit naprosto skvělou večeři, která chutná skvěle a pořádně zasytí. Takzvanou uhlířinu připravovaly už naše šetřivé babičky.

Staročeský recept

Podrobný recept na staročeskou uhlířinu najdete ve videu:

Jak už samotný název napovídá, uhlířina nebyla zrovna specialitou, která by se podávala v honosných zámcích, ale spíše pokrmem chudých. A oblíbená byla hlavně mezi uhlíři, kteří v dávných dobách v lesích pálili dřevo a vyráběli tak dřevěné uhlí. A právě na ohni si uhlířinu připravovali.

Přesto šlo a stále jde o pokrm, který je velmi chutný a výživný. Jeho základem jsou uvařené brambory smíchané například s malými knedlíčky z mouky a vody nebo s těstovinami. Dále se do něj přidávají také různé zbytky z předchozího vaření či jiné dobroty, které zrovna najdete v chladničce. V uhlířině se klasicky objevuje třeba cibule, uzené maso, slanina anebo kysané zelí.

Uhlířina podle babiček

Rozhodnete-li se pro přípravu uhlířiny, možná ani nebudete muset do supermarketu, protože budete mít všechny ingredience doma. Případně je nahradíte jinými. Jak totiž bylo zmíněno, uhlířinu si každý může upravovat k obrazu svému a přidat do ní vše, co má rád.

Nachystejte si 2 větší brambory, oloupejte je, nakrájejte na kostičky a dejte je vařit. Než změknou, připravte si malé knedlíčky ze 100 gramů hladké mouky, 100 gramů polohrubé mouky, 2 vajec, 4 lžic studené vody a špetky soli. Když už jsou brambory takřka měkké, přidejte k nim i knedlíčky a počkejte, dokud nevyplavou na hladinu. Pak vodu slijte a brambory s knedlíčky dejte na chvíli bokem.

Co dům dal

Očistěte si jednu větší cibuli a nakrájejte ji najemno. V hlubší pánvi rozehřejte lžíci sádla a cibulku na něm osmažte dozlatova. Pak k cibulce přidejte také například nakrájenou klobásu, párek či slaninu a opět chvíli opékejte. Nakonec vmíchejte kysané zelí, nechte prohřát a připravenou směs spojte s uvařenými bramborami a knedlíčky.