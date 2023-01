Ultrazlatá pomerančová marmeláda podle mistryně světa v oboru: Nepřekonatelná

Pomerančová marmeláda přináší hořkosladkou chuť a vůni exotiky. Nejlepší je ta domácí, její příprava není vůbec složitá.

My v Čechách jsme zvyklí na marmeládu ze zahrádky. Klasickou rybízovou, meruňkovou, třešňovou, malinovou nebo borůvkovou. O pomerančové se v našich luzích a hájích začalo mluvit teprve před pár desítkami let. A už tehdy si našla své obdivovatele. Je totiž jiná než ty ostatní. Hořkosladká (obzvlášť jsou-li v ní kousky kůry), voňavá s lehounce drhne na jazyku.

Pomerančová marmeláda má hořkosladkou chuť. Zdroj: Profimedia

Kde se vzala pomerančová marmeláda?

Popravdě, první zmínka o pomerančové zavařenině pochází z roku 1714, kdy se objevila jako jeden z receptů v kuchařské knize jisté Mary Kettiby. Podle staré legendy za pomerančovou marmeládu vděčíme mlsným Skotům. Těm v přístavu Dundee ztroskotala loď s nákladem pomerančů. Aby potlučené a namočené ovoce nepřišlo nazmar, zpracovali ho obyvatelé městečka do marmelády. A jaká byla? Přeci božská. Není divu, že v roce 1797 právě ve Skotsku vznikla první továrna na výrobu pomerančové marmelády s kousky voňavé kůry.

Britská klasika

Ve Velké Británii se marmeláda vaří ze speciálních sevillských pomerančů, které mají svou typickou hořkou chuť. A nejen to! Obsahují velké procento pektinu, díky kterému výborně tuhne. Postup přípravy je jednoduchý. V jednom hrnci se svaří šťáva, dužina, kůra z citrusů, voda a cukr. Výsledná lahůdka se pak prodává v průhledných zavařovačkách a láká všechny mlsné jazýčky. Angličané ji nejvíce jedí s k snídani, kdy si ho mažou na křupavý toust s máslem.

Angličané jedí marmeládu s toasty. Zdroj: Profimedia

Marmeláda jedna báseň

I zlaté české ručičky si dokážou s pomeranči pěkně pohrát. Důkazem je pomerančová marmeláda „mistryně světa“ v tvorbě marmelád - Blanky Milfaitové. Tedy její recept na čistou pomerančovou marmeládu, kterou zvládne připravit každý. Jak na to?

Podívejte se na video:

Do velkého hrnce natočte vodu a dejte ji vařit. Mezitím omyjte a vydrhněte kartáčem 1 kg bio pomerančů. Vložte je do horké vody tak, aby byly ponořené a vařte 10 minut. Poté vodu vylijte a celý postup zopakujte ještě dvakrát. Pak už nalijte novou vodu tak, aby sahala do poloviny pomerančů. Přikryjte hrnec poklicí a vařte směs tak dlouho, než bude pomerančová kůra úplně měkká.

Kůra dodá zavařenině intenzivnější chuť. Zdroj: Profimedia

Velké finále

Vylovte pomeranče a vodu nechte zvolna vychladnout. Plody oloupejte, nakrájejte na osminky a zbavte jadérek. Pomerančovou kúru nakrájejte na proužky. Zhruba třetinu vyhoďte, protože pak by jí bylo v marmeládě zbytečně moc.

Zbylou hmotu zvažte a podle množství dolijte pomerančovým vývarem. Pokud vám vývar chybí, můžete ho nastavit vodou. Nakonec přisypte 375 g cukru a směs zahřejte. Během toho do ní přidejte 50 ml citronové šťávy. Dalších 375 g cukru promíchejte se 20 g pektinu a vmíchejte do horké marmelády. Směs za stálého míchání vařte asi 3 minuty.

Jakmile začne houstnout, nadávkujte marmeládu naběračkou do čistých zavařovacích sklenic. Každou z nich pak zavíčkujte a sterilizujte v hrnci s horkou vodou. Hotové marmelády uchovávejte v chladu a suchu. Přijdou vám vhod jako skvělá svačina i snídaně.

Hotová zavařenina může být i hezký dárek. Zdroj: Profimedia

Zdroj: www.ceskatelevize.cz, www.reflex.cz