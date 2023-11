Znáte univerzální omáčku? Umíte ji? Je vynikající, rychlá i jednoduchá. K masu se vždycky hodí, dá se ale použít i do docela jiných jídel. Prostě univerzální!

Vymažte vzpomínky na jídelnu a naučte se skvělou UHO!

UHO čili univerzální hnědá omáčka zní strašně. Možná, že máte také strašidelné vzpomínky na školní jídelnu, ale i s dětskými traumaty bychom se už měli jednou a provždy vyrovnat. Řekněme si na rovinu, že taková omáčka z výpeku rozhodně není k zahození. Výborně doplní masa, která by byla jinak velmi suchá. Její příprava je neobyčejně jednoduchá a rozhodně neurazí ani gurmána. Nevyžaduje dlouhý seznam ingrediencí či hodinovou přípravu. Je to rychlovka, kterou by měl mít v malíku každý.

Hnědou omáčku si ale můžete také připravit dopředu, v některých zemích její obdobu koupíte i v obchodě. Pokud vás hnědá omáčka oslnila a myslíte, že se bude hodit, připravte si větší množství po vzoru Menu od Koko. Na tomto YouTube kanálu najdete nejen českou klasiku, ale i pestrou nabídku moderních receptů.

Zdroj: Youtube

Hnědá omáčka z výpeku

Pokud ale děláte univerzální hnědou omáčku přímo z výpeku, je to ještě jednodušší. Začněte tím, že vyjmete maso. Výsledná chuť velmi závisí na tom, z čeho je váš výpek. Ideálně by měly křupčičky a vypečená šťáva z masa obsahovat ještě nějakou cibuli nebo česnek, na kterých se maso připravovalo. Pokud ne, můžete je přidat později. Výpek se nesnažte z pekáčku dostat, ideální je připravovat omáčku ve stejné nádobě, abyste se neochudili o žádné chutě.

Jestliže je výpek plný chutí a maso se dělalo na zelenině nebo alespoň cibuli, bohatě vám postačí šťávu jen zahustit a dochutit. V případě, že je výpek spíš slabší, nezbývá než chuť dohnat a vypíchnout cibulí. Na pánvičce bokem si osmahněte na oleji cibulku pěkně do měkka, přidejte ji k výpeku.

Pekáček na sporáku opět zahřejte, nechte cibuli smísit s výpekem a přilejte trošku vody nebo ideálně vývar, aby se mohlo vše spojit a probublávat. Nejlepší je nechat cibuli ve výpeku pěkně rozdusit, jak nejdéle je to možné. Nevadí, když se voda opět zredukuje, naředit do požadované konzistence ji můžete až na konec, jen dejte pozor, aby se vám nezačala cibule připalovat. Teď ještě přijde na řadu troška mouky, kterou tekutinu mírně zahustíte.

close info Shutterstock zoom_in Univerzální omáčku si okořeňte podle chuti.

Univerzální omáčka stokrát jinak

Před okořeněním omáčku ochutnejte. Patrně se bude hodit přidat trošku soli a pepře, ale to záleží na chuti původního výpeku. Do omáčky můžete přidat i koření podle vašich vlastních preferencí. Se základní univerzální omáčkou si můžete pohrát podle toho, jak se vám to bude hodit.

Z koření můžete sáhnout po směsi kari, paprice nebo také granulovaném česneku. Nebraňte se ani pikantní verzi s drceným čerstvým zeleným pepřem nebo chilli.

Zdroje: apetitonline.cz, toprecepty.cz