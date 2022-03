Univerzální jednoduché těsto na koláče, vdolky, buchty a sladké knedle

Moučníky z kynutého těsta jsou úžasně nadýchané, jemné a chutnají naprosto božsky. Stále méně lidí se však pouští do jejich přípravy doma a raději si pro buchty, koláče anebo třeba ovocné knedlíky chodí do obchodu. Nejčastěji se tak děje proto, že mnozí zkrátka nevědí, po jakém receptu sáhnout, když chtějí upéct své oblíbené dobroty. Naštěstí existuje postup na univerzální těsto, které můžete s klidem použít jak na koláče, tak na buchty, šátečky anebo ovocné knedlíky. A k tomu všemu je tento recept neuvěřitelně snadný!

Kynutá těsta jsou poměrně náročnější na přípravu, a to jak fyzicky, nemáte-li doma kuchyňského robota, který těsto uhněte za vás, tak časově. Aby těsto správně vykynulo, přece jen k tomu potřebuje několik desítek minut. A právě proto se jeho přípravy mnoho lidí obává. Bojí se, že i přes vynaložené úsilí se jejich moučníky nakonec nevydaří tak, jak by měly, a jejich snažení vyjde vniveč. Není ale třeba vzdávat se ještě před začátkem. Přestože je příprava kynutého těsta náročná, rozhodně není složitá. Stačí se držet několika málo kroků a tolik oblíbené moučníky mohou být během krátké doby na vašem stole.

Kynuté buchty jsou úžasné, z jejich přípravy ale mají mnozí strach. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock

Těsto na koláč, buchty i ovocné knedlíky

Na internetu i v nejrůznějších kuchařkách je možné najít takřka nespočet receptů na přípravu kynutých těst. Některé se hodí na tvarohové a povidlové buchty, jiné jsou ideální na koláče a další zase na kynutého knedlíky. V záplavě receptů pak aby se jeden ztratil. Málokdo ale ví o receptu na univerzální těsto, které se skvěle hodí na přípravu jakýchkoliv kynutých moučníků. A co víc, je připravené už za třicet minut!

Univerzální sladké kynuté těsto

Drobenkový koláč připravíte během několika málo desítek minut. Zdroj: NoirChocolate / Shutterstock

Budete potřebovat:

3 hrnku hladké mouky

1 kelímek bílého jogurtu

1/2 hrnku oleje

1 kostku droždí

3 lžíce cukru

1 lžičku soli

Postup:

V menší míse si rozmícháme jogurt s olejem a směs dáme na chvilku prohřát do mikrovlnné trouby. Stačí opravdu jen chvilka, zhruba 20 vteřin, aby byla směs vlažná, nikoliv horká. Poté v ní rozmícháme cukr a sůl. Do velké mísy nasypeme mouku a rozdrobíme do ní droždí. Všechno zalijeme vlažným jogurtem a zpracujeme v hladké těsto. Mísu přikryjeme utěrkou a dáme těsto kynout na teplé místo na 30 minut.

Následně jej přemístíme na vál poprášený moukou a dále s ním pracujeme v závislosti na tom, jaký moučník připravujeme. Jakmile máme buchty, koláče nebo knedlíky hotové, před tepelnou úpravou jim dopřejeme ještě 10 minut pod utěrkou, aby dokynuly. Knedlíky vaříme na páře, pečivo pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů do doby, než je krásně zlatavé.

TIP: Pokud disponujete domácí pekárnou, můžete těsto připravit i v ní a ušetřit si tak práci.