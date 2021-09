Nejjednodušší, univerzální, kynuté těsto na buchty i ovocné knedlíky. Je skvělé!

České kynuté buchty jsou nesmrtelným moučníkem, který se své oblibě těší již spousty a spousty let. Ne každý má však dostatek odvahy na to, aby se do jejich přípravy pustil, neboť se příprava těsta může zdát jako velký oříšek. Je to přitom velká škoda, protože právě sladké kynuté těsto lze využít nejen na buchty, ale také na koláče, šátečky anebo ovocné knedlíky. Při dodržení přesného postupu se těsto podaří naprosto každému.

Kynutá těsta stále v mnoha kuchařích vyvolávají nejrůznější obavy, neboť se jejich příprava může na první pohled zdát poměrně komplikovaná. Je pravdou, že hnětení těsta, kynutí a následné pečení vyžadují jistou dávku síly a trpělivosti, rozhodně však nejde o žádný složitý úkol. Obavy proto odložte stranou a pusťte se do výroby těsta, které lze použít při přípravě nejrůznějších moučníků, jako jsou například buchty, šátečky, mazance či ovocné knedlíky. Uvidíte, že všem strávníkům spolehlivě vykouzlíte úsměv na tváři, potěšíte jejich chuťové pohárky a zároveň vás bude hřát blažený pocit ze skvěle odvedené práce. Je to hračka!

Kynuté těsto má spoustu využití. Zdroj: Kcuxen / Shutterstock.com

Příprava kynutého těsta

Práce s droždím může být poměrně ošemetná. Když se však vyvarujete základních a velmi častých chyb, předejte spolehlivě všem problémům a vaše kynuté těsto se povede na jedničku. V první řadě je nutné droždí aktivovat, aby dokázalo dobře plnit svůj úkol. Ještě předtím, než se pustíte do míchání těsta, si proto připravte kvásek. Ten je možné připravit přímo v míse, ve které se bude zpracovávat samotné těsto, nebo zvlášť s trochou cukru, mouky a vlažného mléka. První zmíněný způsob je ovšem o něco jednodušší. Těsto pak začínáme vytvářet až tehdy, když kvásek vzejde.

Doba kynutí těsta

Poté, co všechny ingredience spojíte v hladké a pevné těsto, je důležité jej nechat vykynout. Doba kynutí se může u různých receptů lišit, většinou však činí zhruba 30 až 60 minut v míse a po zpracování pak zhruba ještě dalších 30 minut. Jinými slovy to znamená, že například v případě buchet necháme těsto v míse kynout třicet minut a po vytvoření jednotlivých buchtiček a jejich naskládání do pekáče je před vložením do trouby necháme v pekáčku ještě asi 15 minut pod utěrkou dokynout.

Kynuté těsto důkladně prohněteme. Zdroj: Marko Poplasen / Shutterstock.com

Univerzální kynuté těsto

Budete potřebovat:

1 hrnek teplého mléka

2 žloutky

6 lžic oleje

3,5 hrnku polohrubé mouky

6 lžic cukru

1,5 lžičky sušeného droždí nebo 1/2 kostky čerstvého droždí

špetku soli

1 vanilkový cukr

nastrouhanou kůru z jednoho citronu

Postup:

Do větší mísy dáme všechnu mouku a uděláme uprostřed dostatečně velký důlek, do kterého nasypeme či rozdrobíme droždí a zalijeme jej teplým mlékem, v němž jsme si rozmíchali cukr. Zakryjeme mísu utěrkou či potravinovou fólií a umístíme ji na teplejší místo v bytě, aby vzešel kvásek. Ideální teplota nejen na probuzení droždí ale i na následné kynutí je mezi 25 až 35 stupni. Kvásek pak vzejde zhruba za 15 minut, po jejichž uplynutí by měl tvořit hustou pěnu. Pokud ne, zřejmě jste pracovali se špatným droždím či jste jej zalili příliš horkým mlékem. V takovém případě budete muset začít od začátku.

Těsto po vykynutí několikrát přeložte. Zdroj: Adamlee01 / Shutterstock.com

Když se kvásek podaří, můžete do mísy přidat vanilkový cukr, žloutky, olej, kůru z citronu a špetku soli a vypracovat vše v hladké, měkké a elastické těsto. Sůl však nesypte přímo na kvásek, neboť by mohla zabít aktivované kvasinky. Těsto alespoň 10 minut hněťte, aby se aktivoval gluten v mouce,. Z těsta pak vytvořte bochánek, ponechte jej v míse, zakryjte utěrkou a opět uložte na teplé místo asi tak na 45 minut. Poté je těsto hotové a můžete s ním pracovat dle vlastního uvážení. Ještě předtím, než se pustíte do tvoření nejrůznějších druhů sladkého pečiva, jej na pomoučeném vále dobře propracujte, abyste jej zbavili případných bublinek. Vytvořit z něj pak můžete již zmíněné plněné buchty, šátečky anebo třeba koblihy. Po zpracování a případném naplnění těsta ještě nechte jednotlivé buchty či šátečky pod utěrkou asi 15 minut dokynout a následně je můžete vložit do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů. Doba pečení se odvíjí od velikosti pečiva. Mělo by být ovšem upečeno dozlatova.