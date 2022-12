Vaječná omeleta s bylinkami podle Pohlreicha: Fantastický trik s rolováním

Jednoduchá jídla vůbec nejsou nudná nebo všední. Vykouzlete vaječnou omeletu podle vzoru Zdeňka Pohlreicha a hned uvidíte, že toto baječně jednoduché jídlo z vajec je rychlovka, která potěší kdykoli během dne.

Zdroje: www.idnes.cz, www.toprecepty.cz, www.youtube.com

Vajíčka na sto způsobů

Zdeněk Pohlreich není známý jen grilováním a vařením ve své zahradní kuchyni. Sám šéfkuchař také upozorňuje na zvládnutí obyčejných jednoduchých jídel, jako jsou například ta z vajec. V jeho podání se tak můžete přiučit o vaření i smažení vajec na všechny možné způsoby.

Pohlreich představil již celou řadu vaječných pokrmů. Zdroj: Shutterstock

Ani Pohlreich však netvrdí, že jeho způsob je ten jediný možný, nicméně doporučuje připravovat vejce tak, jak se mu to po léta osvědčilo během jeho praxe. Mnohokrát se podělil o recepty nejen na různé omelety, míchaná vajíčka či ztracená vlejce. I když to nejsou žádné novinky kulinářského světa, nutno dodat, že jeho verze jsou skutečně vynikající a chuťově i vizuálně dotažené do konce.

Co vykouzlí Pohlreich z vajec tentokrát? Podívejte se, jak připravuje obyčejnou neobyčejnou omeletu s čerstvými bylinkami:

Jak dělá Pohlreich omeletu s bylinkami?

Aby nebyla omeleta příliš vysušená, přidává Pohlreich na začátek nepatrné množství vody do misky. Nejde skutečně o nijak velké množství, asi jen lžičku studené vody.

Pokud připravujete omeletu pro dvě osoby, nachystejte si 4 vejce, sůl, pepř, kousek másla a čerstvé bylinky. Šéfkuchař do své verze omelety přidal kerblík, petrželku, estragon a bazalku, které je nutné nakrájet nahrubo ostrým nožem. Nesnažte se rozsekat je příliš, bylinka na skus chutná a jemná sečka by obarvila omeletu na zeleno. Rozhodně se nebojte ani jiných bylinek, které máte rádi.

Vajčka rozšlehejte, osolte, opepřete a přidejte bylinky. Zdroj: Krasula/Shutterstock.com

Vejce osolte, opepřete a vidličkou chvilku šlehejte. Přidejte nakrájené bylinky. Na pánvi rozpusťte kousek másla a přilejte rozšlehaná vejce s bylinkami. Stranou si zatím nachystejte trošku strouhaného sýra, kterou posypete omeletu před zabalením.

Nejde vám pod nos estragon nebo kerblík? Použijte bylinky, které máte rádi vy. Zdroj: profimedia.cz

Omeletu pěkně zabalte

Kouzlo Pohlreichovy omelety spočívá právě v tom, jak ji pak na pánvičce shrnuje do stran a na závěr zabalí. Určitě se podívejte na video, kde je práce na pánvičce dobře patrná. Vaječná omeleta je díky tomu uvnitř ještě maličko řídká až krémová, není vysušená ani mdlá.